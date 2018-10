GP Australia, la Suzuki di Iannone leader delle prove libere. Petrucci su Ducati e la Yamaha di Vinales a seguire

PHILLIP ISLAND - Ottima prova per Andrea Iannone con la sua Suzuki che ha iniziato il fine settimana del Gp d’Australia con il piede giusto, volando al comando della classifica combinata delle prove libere, dopo il miglior tempo nelle seconde libere e il settimo nelle prime. Doppietta italiana alla fine del venerdì, con Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing) che si aggiudica la seconda posizione a 160 millesimi dal connazionale. Terzo crono per Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP), primatista nella prima sessione di prove libere e staccato di due decimi dal portacolori Suzuki.

Solo settimo il campione in carica Marc Marquez (Repsol Honda Team), protagonista di una caduta nel primo turno ed autore di vari errori nel secondo. Lo spagnolo accusa un ritardo di poco più di mezzo secondo dalla vetta. Andrea Dovizioso (Ducati Team) archivia il venerdì di libere a Phillip Island con il quarto tempo confermando l’ottimo passo. Il duello per il secondo posto in classifica generale inizia già da oggi e vede il forlivese davanti a Valentino Rossi: il nove volte Campione del Mondo è decimo a poco più di un secondo da Iannone ma ha l’accesso diretto al Q2. Cal Crutchlow cade e viene portato al centro medico, ma riesce ad agguantare il quinto crono.

«Abbiamo iniziato bene e speravamo di ottenere una buona prestazione perché la nostra moto funziona sempre bene su questa pista. Ma in ogni caso, è sempre difficile essere davanti, specialmente qui. Dobbiamo continuare a migliorare questo aspetto in alcune aree perché sento che perdo un pò in accelerazione. Ma proveremo ad arrivare al 100% per la gara. Domani darò il massimo». Lo ha detto il pilota ella Suzuki, Andrea Iannone, ale termine delle due sessioni di prove del Gp d’Australia di MotoGp dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione e il miglior tempo combinato.