Gp Austria, capolavoro di Acosta e prima vittoria. Martin allunga in vetta al campionato

Alla fine la tanto agognata vittoria è arrivata: Pedro Acosta, dopo averlo sfiorato più volte, centra il primo successo in MotoGp. La sua Ktm passa per prima sotto la bandiera a scacchi nel Gran Premio di casa sul circuito dello Spielberg, in Austria. L'ex 'ragazzo prodigio' spagnolo trattiene a stento le lacrime sul podio, dove Jorge Martin e Marco Bezzecchi, secondo e terzo con le Aprilia, lo festeggiano con il tradizionale bagno di prosecco. Ma a gioire è anche e soprattutto Martin: il madrileno, che sabato si è imposto nella Sprint approfittando di una caduta di Acosta, allunga ancora in vetta al motomondiale a 306 punti, 12 in più di Marc Marquez e 42 punti su Bezzecchi. Il riminese, dopo un'ottima partenza aveva infilato il compagno di squadra ma è stato poi ripassato, ma ha avuto l'intelligenza di non strafare e accontentarsi del terzo posto in vista di una condizione fisica migliore. Deluso, invece, Marquez. Il pilota della Ducati non è riuscito ad andare oltre il quinto posto, superato anche dalla Aprilia Trackhouse del giapponese Ai Ogura che era al rientro dopo un lungo infortunio.

Il catalano e la moto di Borgo Panigale sembrano essere ripiombati nelle difficoltà di inizio stagione, quando il distacco con le Aprilia sembrava incolmabile. Pecco Bagnaia strappa un settimo posto al termine dell'ennesimo weekend disastroso. In classifica generale sale anche Acosta, seppur con 72 punti di distacco dalla cima, ma sta già guardando alla prossima stagione: il murciano, infatti, guiderà la Ducati al fianco del 'maestro' Marc Marquez. «Alla fine mi hanno fatto vincere tutta l'esperienza del passato e anche la caduta di ieri - spiega Acosta a fine gara - Vincere è sempre difficile. Ieri sono stato un imbecelle. Sono contento per me e per la Ktm perché gli investimenti che hanno fatto sono importanti». Martin non è riuscito a bissare la vittoria del giorno prima in Sprint ma assicura che oggi non ha fatto calcoli nel mettersi in pista alla rincorsa di Acosta:

«La classifica non la guardo mai, soprattutto quando sono in pista, ma penso soltanto alla mia gara - sottolinea lo spagnolo in area stampa - Ho provato a tenere Pedro ma era più veloce. Non avevo la benzina per spingere così tanto. Comunque sono soddisfatto: le Aprilia hanno tenuto una bella velocità e queto ci fa ben sperare per il futuro. Qui pensavamo di perdere punti, ed invece è andata bene. Spero di riuscire di lottare fino alla fine'. Per Bezzecchi il bicchiere è mezzo pieno: «Sono contento, è stata una bellissima gara, dura e infinita. Sono partito forte, sono anche andato in testa ma ne avevo meno - ammette - Il podio di ieri era meno veritiero rispetto a quello di oggi che me lo sono meritato di più. Ho analizzato il gran premio di Misano. Guardarlo è doloroso ma ti fa capire nei dettagli. La mia mentalità è cambiata: devo ritrovare la costanza della prima parte del campionato». La MotoGP torna dal 2 al 4 ottobre per il Gp del Giappone a Motegi.