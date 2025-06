GP Austria, libere 3: McLaren ancora al comando davanti a Verstappen, Ferrari si avvicina con Leclerc e Hamilton

Ci sono sempre loro là davanti, Lando Norris e Oscar Piastri con le McLaren-Mercedes. Nel terzo turno libero del GP di Spielberg, antipasto della qualifica, la squadra diretta da Andrea Stella ha ripetuto quanto ottenuto nella giornata di venerdì. Una doppietta insindacabile, ma va sottolineato che stiamo parlando di prove libere, in qualifica le cose potrebbero cambiare. Norris e Piastri, autori dei tempi di 1'04"324 e 1'04"442, hanno commesso diverse sbavature cercando il limite e Max Verstappen, terzo con la Red Bull-Honda a 210 millesimi dall'inglese, non è poi tanto lontano. Il quattro volte campione del mondo ha pure lui commesso un errore, un testacoda nella curva che immette sul traguardo mentre percorreva gli ultimi giri con le gomme soft.

Buoni segnali arrivano dalla Ferrari che ha ridotto il gap dalla McLaren. Charles Leclerc è quarto a 250 millesimi da Norris, e anche il monegasco ha commesso parecchi errori. Dietro di lui, Lewis Hamilton, quinto, ma a 2 decimi dal compagno di squadra e quindi a quasi mezzo secondo dal leader. Pure Hamilton non è stato esente da imprecisioni, soprattutto alla prima curva. La Mercedes, che aveva iniziato al meglio il weekend austriaco risultando la più veloce nel primo turno libero, è sesta con George Russell e settima con Andrea Kimi Antonelli. Il divario dalla McLaren è aumentato rispetto a venerdì, Russell si trova a 7 decimi mentre Antonelli può essere soddisfatto per ritrovarsi a pochi millesimi dal compagno.

Lance Stroll continua a spingere forte e dopo il quarto tempo di venerdì lo troviamo in ottava posizione con la Aston Martin-Mercedes e quindi nuovamente davanti a Fernando Alonso, 12esimo. La top 10 vede Yuki Tsunoda nono, anche lui un testacoda, e Gabriel Bortoleto, che continua a tenere la Sauber-Ferrari nei piani noibili della classifica. Che questa volta non vede la Racing Bulls-Honda, 11esima con Liam Lawson e ultima con Isack Hadjar, testacoda nella curva finale e il suo unico giro veloce abortito, e la Williams-Mercedes, che sta facendo come i gamberi dopo l'ottimo avvio nel primo turno. Stesso discorso per la Alpine-Renault, precipitata con Pierre Gasly e costantemente ultima, o penultima, con Franco Colapinto.

Sabato 28 giugno 2025, libere 3

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'04"324 - 21 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'04"442 - 20

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'04"534 - 28

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'04"574 - 20

5 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'04"790 - 23

6 - George Russell (Mercedes) - 1'05"018 - 18

7 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'05"053 - 18

8 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'05"062 - 20

9 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'05"139 - 17

10 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'05"182 - 18

11 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'05"182 - 19

12 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'05"243 - 21

13 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'05"283 - 18

14 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'05"314 - 22

15 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'05"326 - 21

16 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'05"366 - 26

17 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'05"366 - 26

18 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'05"519 - 21

19 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'05"546 - 26

20 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'06"023 - 18