GP Austria, libere 2: doppietta McLaren con Norris e Piastri, Ferrari in difficoltà, Antonelli 11esimo

La prima giornata di prove libere a Spielberg ha segnato il ritorno al vertice della McLaren-Mercedes. E che ritorno. Il team diretto da Andrea Stella ha siglato il primo e secondo tempo grazie a Lando Norris (1'04"580) e Oscar Piastri (1'04"737). Norris è stato impressionante considerando che non aveva partecipato al primo turno per lasciare il volante al giovane Alexander Dunne. Salito sulla sua MCL39, l'inglese ha abbassato di un secondo il riferimento della sessione precedente di George Russell con una determinazione notevole, deciso a cancellare l'errore commesso nella gara di Montreal.

Piastri non ha potuto che accomodarsi in seconda posizione davanti a quel Max Verstappen che non demorde con una Red Bull-Honda che non è ancora ficcante, ma che per la qualifica potrebbe riservare qualche sorpresa. Il divario da Norris è di 318 millesimi, non poco considerando che un giro lo si percorre in 64 secondi. Inatteso il quarto posto di Lance Stroll con la Aston Martin-Mercedes. La squadra di Lawrence Stroll sta lavorando sodo in vista del prossimo anno, con Adrian Newey che ha iniziato a progettare la futura monoposto. Ma la sua attenzione è anche sulla attuale AMR25 e come ha raccontato Andy Cowell, CEO del team, la mano di Newey inizia già a farsi sentire e diverse aree di lavoro stanno via via migliorando.

Quinto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco, come Norris, non ha svolto il primo turno lasciando la sua SF25 a Dino Beganovic, ma non ha perso tempo per mettersi davanti a Lewis Hamilton, soltanto decimo e ancora arrabbiato per il tempo perso nella sessione iniziale per le noie al cambio. Ma non c'è da star tranquilli perché Leclerc ha un distacco di ben 6 decimi da Norris, tantissimo sul breve tracciato austriaco. Russell è soltanto sesto con la Mercedes dopo l'exploit del primo pomeriggio. Di fatto ha migliorato il proprio limite di un paio di decimi. Yuki Tsunoda ha portato la seconda Red Bull in top 10 realizzando la settima prestazione, poi Gabriel Bortoleto che si è confermato in top 10 con la Sauber-Ferrari. Nono Fernando Alonso, a ben 4 decimi dal compagno Stroll, mentre Andrea Kimi Antonelli è nuovamente 11esimo precedendo le due Racing Bulls.

Passo indietro per la Alpine-Renault di Pierre Gasly e per le due Williams-Mercedes mentre Franco Colapinto è tornato ad occupare la poco ambita ultima posizione.

Classifica e tempi



1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'04"580 - 35 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'04"737 - 35

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'04"838 - 24

4 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'05"022 - 32

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'05"190 - 32

6 - George Russell (Mercedes) - 1'05"229 - 34

7 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'05"292 - 31

8 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'05"411 - 31

9 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'05"457 - 31

10 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'05"511 - 34

11 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'05"537 - 35

12 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'05"543 - 31

13 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'05"547 - 34

14 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'05"613 - 36

15 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'05"698 - 31

16 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'05"765 - 37

17 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'05"814 - 37

18 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'05"835 - 35

19 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'05"918 - 35

20 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'06"176 - 34