Gp Baku: prime libere a Bottas, le Ferrari inseguono. Vettel 10°, Raikkonen 15°

BAKU - Valtteri Bottas ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gp dell’Azerbaigian, quarta tappa del Mondiale 2018 di Formula 1, che si disputa sul tracciato cittadino di Baku. Con il tempo di 1’44”242 il finlandese della Mercedes ha preceduto di appena 35 millesimi l’australiano Daniel Ricciardo, al volante della Red Bull. Terzo a 0”833 il messicano Sergio Perez con la Force India, mentre l’iridato Lewis Hamilton si è piazzato quarto a circa un secondo dal compagno di squadra Bottas.

Quinto Esteban Ocon (Force India), sesto Max Verstappen con l’altra Red Bull. L’olandese ha chiuso in anticipo la sessione dopo aver danneggiato la sua monoposto in un incidente alla curva 6. Per trovare la prima Ferrari bisogna scorrere fino al decimo posto occupato da Sebastian Vettel con un distacco di 2”271 da Bottas. Ancora più indietro Kimi Raikkonen, giunto quindicesimo.