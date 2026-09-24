GP dell'Azerbaijan, libere 1: comanda la Mercedes di Russell, Antonelli fermato da un problema tecnico

Si è aperto con il primo turno di prove libere il weekend del Gran Premio di Baku, in Azerbaijan. Diverso il format, si comincia già oggi, il giovedì, poi domani la qualifica mentre la gara si disputerà sabato alle ore 13 italiana. Questo perché domenica 27 è festa nazionale per ricordare i caduti della guerra del Nagorno-Karabakh. Sulle srade di Baku, tra case e il caratteristico castello, la Mercedes non si è smentita ed ha occupato la prima posizione con George Russell. Stava "camminando" forte Andrea Kimi Antonelli, ma a metà della sessione ha dovuto parcheggiare la sua Mercedes in una via di fuga per un problema tecnico. Buon avvio per la Red Bull-Ford, seconda con Max Verstappen. Il team diretto da Laurent Mekies ha ritrovato Isack Hadjar, che ha saltato i tre precedenti Gran Premi per una frattura al polso sinistro. Di conseguenza, Liam Lawson, che l'aveva rimpiazzato sulla Red Bull, è tornato a guidare la Racing Bulls-Ford che a sua volta aveva utilizzato Yuki Tsunoda. Il rientro di Hadjar però, non è stato dei più fortunati in quanto dopo appena 8 giri si è dovuto fermare per un problema al motore. La Ferrari è in scia, terza con Charles Leclerc e quarta con Lewis Hamilton.

Alle spalle dei primi quattro, Antonelli ha conservato il quinto posto davanti ad Oscar Piastri che ha lamentato importanti vibrazioni ai freni, mentre anche Arvid Lindblad e diversi altri protagonisti hanno avuto qualche difficoltà nelle frenate, un aspetto particolarmente delicato sul tracciato di Baku. Grande attenzione era inoltre rivolta alla Williams, arrivata a Baku con un tanto atteso pacchetto di aggiornamenti. La squadra di Grove ha introdotto un nuovo telaio alleggerito e diverse modifiche aerodinamiche, un lavoro preparato da mesi per cercare di ridurre il divario accumulato nel corso della prima parte della stagione. Il debutto, però, non è stato dei più tranquilli: Carlos Sainz è infatti dovuto rientrare ai box con i freni posteriori in fiamme.

Venerdì 25 settembre 2026, libere 1

1 - George Russell (Mercedes) - 1'45"387 - 15 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'45"787 - 15

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'45"791 - 15

4 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'45"824 - 14

5 - Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'46"265 - 0

6 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'46"398 - 7

7 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'46"440 - 11

8 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'46"601 - 7

9 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'46"624 - 12

10 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'46"688 - 6

11 - Nico Hülkenberg (Audi) - 1'46"871 - 12

12 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'46"893 - 2

13 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'46"939 - 11

14 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'46"981 - 12

15 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'46"994 - 9

16 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'47"043 - 6

17 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'47"253 - 0

18 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'47"523 - 17

19 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'47"835 - 12

20 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'47"873 - 8

21 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'48"547 - 7

22 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'49"315 - 18