GP dell'Azerbaijan, libere 2: Mercedes domina con Russell e Antonelli, Ferrari a oltre un secondo

Mercedes e... stop. Il secondo turno di prove libere è stato segnato dal dominio di George Russell ed Andrea Kimi Antonelli. Le due W17 si sono dimostrate nettamente superiori alla concorrenza che dovrà lavorare non poco per cercare di ridurre il divario da Russell. Max Verstappen, terzo con la Red Bull-Ford, ha infatti rimediato ben 8 decimi mentre le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, quarta e quinta, sono a oltre un secondo, rispettivamente 1"126 e 1"318.

Antonelli, dopo il problema alla power unit riscontrato nel primo turno libero, è entrato in pista nella seconda sessione dopo circa 30 minuti. Lungo lavoro dei meccanici Mercedes per sostituire il motore, ma questo non comporterà una penalità. Ovviamente, Antonelli ha dovuto riscontrare che tutto fosse in ordine e alla fine si è piazzato secondo a 0"552 dal compagno di squadra. Nessuna preoccupazione comunque , il leader del mondiale ha mostrato di avere il giusto passo.

Non una giornata semplice per la McLaren-Mercedes. Lando Norris è sesto a 1"484 dal vertice, Oscar Piastri è ottavo a 1"510. Tra di loro si è inserita l'Alpine-Mercedes di Pierre Gasly. In top 10, il rientrante Isack Hadjar con la seconda Red Bull e un pimpante Esteban Ocon con la Haas-Ferrari mentre il compagno Oliver Bearman si è dovuto fermare lungo il tracciato.

La sorpresa arriva dalla Cadillac-Ferrari con Sergio Perez 13esimo. Non ricordiamo una posizione così elevata per il nuovo team americano. Incidente per Arvid Lindblad che ha replicato quanto accaduto al Madring. L'inglese della Racing Bulls-Ford ha picchiato nella stretta curva a sinistra del castello rimbalzando poi ulteriormente contro le protezioni. Grande delusione per la Aston Martin-Honda che ha rimediato 4"052 con Lance Stroll e addirittura 4"542 con Fernando Alonso il quale ha percorso appena 9 giri.

Giovedì 24 settembre 2026, libere 2