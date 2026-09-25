GP dell'Azerbaijan, libere 3: Verstappen porta la Red Bull al comando e sfida la Mercedes, bene Hamilton terzo

Strana sessione la terza libera di Baku. Il vento ha fatto la differenza e abbiamo avuto tempi più alti di ben sei decimi rispetto al secondo turno di giovedì quando George Russell aveva ottenuto 1'43"347. Stamane invece, davanti a tutti è volato Max Verstappen con la Red Bull-Ford, ma col crono di 1'43"922. Solitamente la terza sessione è la libera più veloce del weekend, d preparazione alla qualifica, invece tutti hanno faticato tantissimo a scendere sotto l'1'44".

Ci è riuscito nel finale un Verstappen che ha rischiato tantissimo, sfiorando i muretti, in un giro notevole che gli ha permesso di superare Russell, fermo sul tempo finale di 1'44"021. A proposito di confronti, come sempre impietoso quello rispetto al 2025 quando nel terzo turno Lando Norris aveva conquistato la prima posizione in 1'41"223. Sul lunghissimo rettilineo dei box, 2,2 km, le power unit vanno in sofferenza, ma ormai ci siamo tristemente abituati al rumore strozzato di questi motori causa recupero energia.

Verstappen dunque, lancia la sfida alla Mercedes, ma non solo. Terzo un brillante Leiws Hamilton con la Ferrari, a soli 111 millesimi dall'olandese. Andrea Kimi Antonelli è solamente quarto con un distacco non da poco, tre decimi e mezzo. Ben più lontano Charles Leclerc, qualche errore di troppo, quinto a oltre mezzo secondo e di poco davanti all'Alpine-Mercedes di Pierre Gasly.

Come giovedì, le McLaren-Mercedes stanno faticando troppo. Oscar Piastri è settimo a 0"824 da Verstappen, Lando Norris è ottavo a 0"977. Tutto in salito il rientro di Isack Hadjar con la seconda Red Bull, nono a 1"254 dal compagno di squadra. Serve un reset. Sergio Perez conferma come giovedì il suo buon feeling con Baku ed ha portato la Cadillac-Ferrari al 16esimo posto.

Venerdì 25 settembre 2026, libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'43"922 - 21 giri

2 - George Russell (Mercedes) - 1'44"021 - 21

3 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'44"033 - 18

4 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'44"273 - 21

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'44"544 - 22

6 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'44"637 - 20

7 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'44"746 - 20

8 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'44"899 - 20

9 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'45"176 - 22

10 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'45"592 - 20

11 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'45"605 - 24

12 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'45"692 - 25

13 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'45"854 - 18

14 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'45"918 - 21

15 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'45"998 - 18

16 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'46"004 - 19

17 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'46"076 - 24

18 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'46"222 - 23

19 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'46"271 - 22

20 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'46"512 - 19

21 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'48"587 - 19

22 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'49"279 - 9