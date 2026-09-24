Gp Azerbaijan, Russell il più veloce nelle prime libere davanti a Verstappen. Ferrari 3^ e 4^. Quinto tempo per Kimi

George Russell é stato il più veloce al termie delle prime prove libere del GP dell'Azerbaijan di F1. L'inglese della Mercedes in 1'45«387 ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen (+0.400 millesimi) e le due Ferrari, con Charles Leclerc (+0.404) davanti a Lewis Hamilton (+0.437). Quinto tempo per il leader del mondiale piloti Kimi Antonelli (Mercedes, +0.878), che ha dovuto interrompere la sessione a causa di un problema idraulico alla sua monoposto. Sesto Oscar Piastri (McLaren, +1«011), seguito da Liam Lawson (Racing Bulls, +1«053), Arvid Lindblad (Racing Bulls, +1«214), Esteban Ocon (Haas, +1«237). Gabriel Bortoleto (Audi, +1«301) chiude la lista dei primi 10.