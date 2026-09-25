GP dell'Azerbaijan, la qualifica: Russell conquista la pole davanti a Leclerc. Antonelli a muro, partirà 16esimo

Con un giro strepitoso, George Russell ha conquistato la pole del GP di Baku lasciando a 0"837 il secondo classificato, un pur brillante Charles Leclerc con la Ferrari. E' questo un distacco praticamente mai visto in F1, con pista asciutta, che conferma non solo la forza di Russell su questo tracciato, evidenziatasi fin dal primo turno libero, ma anche la superiorità della Mercedes, telaio e power unit.

E' stata una qualifica strana rispetto alle altre del mondiale. Russell ha infatti compiuto tre giri spinti consecutivi nel Q3, senza rientrare ai box, passando da un iniziale 1'43"713 al decisivo 1'42"526. Niente da fare per Leclerc, due le tornate, che ha abbassato di un solo decimo il suo primo riferimento, da 1'43"472 a 1'43"363. Risultato comunque confortante per la Ferrari che, invece, non ha trovato Lewis Hamilton, solo sesto. L'inglese ha urtato leggermente uno dei muretti di Baku alla curva 6 nel primo giro del Q3 ed ha così perso il feeling non trovando, tra l'altro, una scia giusta sul rettifilo finale di 2,2 km.

Senza dubbio, poteva essere in prima fila, se non in pole, Andrea Kimi Antonelli. Ma un errore dopo 5 giri del Q1, lo ha immediatamente eliminato dalla contesa. Il bolognese della Mercedes ha chiuso troppo la prima curva colpendo con la ruota anteriore sinistra il muretto e danneggiando irreparabilmente la sospensione. Antonelli partirà così 16esimo, sempre che il team non decida di cambiare qualcosa sulla vettura partendo quindi dal fondo dello schieramento. Rimonterà come a Monza? Il rettifilo di arrivo permette grandi recuperi, vedremo.

La McLaren-Mercedes, che pareva in grande difficoltà nei tre turni liberi, in qualifica è riuscita a trovare il modo per inserirsi nelle prime posizioni. Bravo Oscar Piastri a far suo il terzo tempo mentre Lando Norris ha concluso quinto. Tra di loro, un brillante Isack Hadjar con la Red Bull-Ford, a "secco" da tre GP per l'infortunio in allenamento. Bravo a trovare il giusto passo dopo prove libere non semplici per lui.

Il grande assente dalla lotta per la pole è stato Max Verstappen. Nel terzo turno libero era stato velocissimo, ma in qualifica non si è visto. Un problema alla batteria della power unit Ford della sua Red Bull lo ha rallentato e tenuto lontano dal vertice concludendo soltanto ottavo. Davanti a lui anche l'Alpine-Mercedes dell'ottimo Pierre Gasly. Il team Alpine è riuscito a portare nel Q3 anche Franco Colapinto, decimo, che nel Q2 ha estromesso Oliver Bearman con la Haas-Ferrari per pochi centesimi.

Non è entrata nel Q3 la Racing Bulls-Ford e il confronto con la Alpine per il quinto posto nella classifica costruttori, sono divisi da 9 punti, si fa sempre più interessante. Liam Lawson è 12esimo, Arvid Lindblad 15esimo con un errore alla prima curva nel giro decisivo.

Gran colpo invece, per Carlos Sainz che con la Williams-Mercedes ha centrato la Q3 per la prima volta questa stagione. E prima volta 2026 anche per la Williams. Crollo per l'Audi che con entrambi i piloti non ha superato il Q1. Sergio Perez aveva illuso nelle prove libere la Cadillac-Ferrari, ma in qualifica è rimasto impantanato nel Q1 come le due Aston Martin-Honda e il compagno Valtteri Bottas, questo fine settimana troppo lento rispetto al compagno di squadra messicano.

Venerdì 25 settembre 2026, qualifica

1 - George Russell (Mercedes) - 1'42"526 - Q3

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'43"363 - Q3

3 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'43"364 - Q3

4 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'43"500 - Q3

5 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'43"672 - Q3

6 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'43"858 - Q3

7 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'44"047 - Q3

8 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'44"081 - Q3

9 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'44"566 - Q3

10 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'44"963 - Q3

11 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'44"775 - Q2

12 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'44"860 - Q2

13 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'45"001 - Q2

14 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'45"016 - Q2

15 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'45"106 - Q2

16 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - senza tempo - Q2

17 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'45"799 - Q1

18 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'45"920 - Q1

19 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'46"593 - Q1

20 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'46"658 - Q1

21 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'47"337 - Q1

22 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'48"290 - Q1