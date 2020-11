GP Bahrain, 2° turno prove libere: sempre Hamilton, gran botto di Albon, Vettel davanti a Leclerc

Quali saranno le migliori mescole per il GP del Bahrain? Sembra essere questo il principale problema per tutti: soft o media? La Mercedes si è cimentata con le Pirelli più morbide e Lewis Hamilton si è confermato al comando arrivando a infrangere il muro dell'1'29" con 1'28"971. Nonostante la vittoria del settimo titolo mondiale di 15 giorni fa, l'inglese non si è minimamente rilassato come dimostra l'impegno profuso nella giornata odierna. Max Verstappen con la Red Bull-Honda si è piazzato secondo e il divario che si era creato tra le due Mercedes e gli avversari nel primo turno, si è ridotto sensibilmente. L'olandese è a 347 millesimi da Hamilton, ma con gomma media. Verstappen ha preceduto di 18 millesimi Valtteri Bottas, terzo con la W11 e pneumatici soft mentre quarto, vicinissimo è Sergio Perez con la Racing Point-Mercedes: 1'29"403 il suo tempo.

Da Verstappen a Pierre Gasly, sesto con l'Alpha Tauri-Honda e appena dietro alla Renault di Daniel Ricciardo, ci passano appena un paio di decimi. Poi, leggermente più staccata è la McLaren-Renault di Lando Norris inseguito da Lance Stroll e Daniil Kvyat mentre la top 10 è chiusa da un amareggiato Alexander Albon. L'anglo-thailandese dopo 17 giri ha esagerato alla curva finale, perdendo la linea e finendo ben oltre il cordolo. Nonostante ciò, non ha alzato il piede, la sua Red Bull non ha più trovato l'aderenza necessaria ed è rovinosamente finita contro le barriere. Vettura semi distrutta, sguardi impietriti nel box e nel muretto del team diretto da Christian Horner. Il futuro di Albon è sempre più incerto e questo errore non lo aiuterà.

La Ferrari ha evidenziato un problema di bilanciamento e difficoltà nel capire quali potevano essere le gomme migliori. Sebastian Vettel, particolarmente rilassato dopo la Turchia, è dodicesimo davanti a Charles Leclerc, che ha rimediato tre decimi dal tedesco.Con le Pirelli medie hanno realizzato il tempo, oltre a Verstappen, anche Kvyat, lo stesso Albon, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Romain Grosjean e Kimi Raikkonen. Il finlandese e George Russell, non avendo partecipato al primo turno libero per lasciare la loro vettura ai tester Robert Kubica e Roy Nissany, hanno incontrato qualche difficoltà. La sessione è stata interrotta, oltre che per l'incidente di Albon, anche per recuperare un cane che aveva trovato il modo di entrare in pista.

Venerdì 27 novembre 2020, libere 2

1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'28"971 - 28

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'29"318 - 34

3 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'29"336 - 30

4 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'29"403 - 32

5 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'29"462 - 27

6 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'29"551 - 36

7 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'29"841 - 30

8 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'29"871 - 32

9 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'29"900 - 34

10 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'30"014 - 17

11 - Esteban Ocon (Renault) - 1'30"085 - 30

12 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'30"110 - 35

13 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'30"271 - 33

14 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'30"407 - 30

15 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'30"627 - 33

16 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'30"849 - 27

17 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'30"928 - 34

18 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'30"973 - 32

19 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'31"119 - 28

20 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'31"636 - 29