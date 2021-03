GP del Bahrain, 2° turno: Verstappen si conferma e precede Norris, Sainz brillante quarto

Max Verstappen continua a ruggire. L'olandese della Red Bull-Honda ha siglato il miglior tempo anche nel secondo turo di prove libere del GP del Bahrain mostrando la propria forza con le gomme a mescola morbida, ma anche sul passo gara la RB16B ha dimostrato di non temere la Mercedes. La squadra diretta da Toto Wolff ha visto Lewis Hamilton in terza posizione a poco più di 2 decimi dalla Red Bull, una buona ripresa per il sette volte campione del mondo che a piccoli passi si sta avvicinando alla vetta e sarà interessante vedere cosa accadrà nel terzo turno di prove libere e in qualifica. Ma attenzione alla McLaren-Mercedes che si è inserita tra Verstappen ed Hamilton grazie a Lando Norris, secondo a 1 decimo da Max.

In casa Red Bull è montata una certa preoccupazione per l'atteso Sergio Perez che non ha fatto meglio della decima prestazione, ma anche in McLaren ci si aspettava un Daniel Ricciardo più ficcante, invece per ora è soltanto sesto. Nervoso Valtteri Bottas che dopo una buona prima sessione, in quella finale ha concluso quinto definendo la sua W12 inguidabile dopo una modifica all'assetto. La sorpresa piacevole arriva dalla Ferrari che si è confermata tra i primi cinque classificati, questa volta con Carlos Sainz. Il nuovo arrivato a Maranello è stato subito incisivo in condizioni da qualifica cogliendo il quarto tempo a soli 3 decimi da Verstappen mentre anche sul passo gara ha impressionato.

Non si può dire altrettanto di Charles Leclerc, dodicesimo per un errore alla curva 4 e non particolarmente entusiasmante nella simulazione gara. Applausi per il debuttante Yuki Tsunoda, settimo con l'Alpha Tauri-Honda e appena davanti all'Aston Martin-Mercedes di Lance Stroll e al compagno di squadra Pierre Gasly. Appena fuori dalla top 10 è l'Alpine-Renault con Esteban Ocon undicesimo e davanti a Fernando Alonso, quindicesimo. Passo indietro per l'Alfa Romeo-Ferrari, tredicesima con Antonio Giovinazzi mentre Kimi Raikkonen è uscito di pista danneggiando la vettura. Piccola soddisfazione per Mick Schumacher che con la Haas si è messo dietro la Williams-Mercedes di Nicholas Latifi e il compagno Nikita Mazepin, ultimo.

Venerdì 26 marzo 2021, libere 2

1 - Max Verstappen (Red Bull Honda) - 1'30"847 - 23 giri

2 - Lando Norris (McLaren Mercedes) - 1'30"942 - 25

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'31"082 - 24

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'31"127 - 26

5 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'31"218 - 23

6 - Daniel Ricciardo (McLaren) - 1'31"230 - 22

7 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri Honda) - 1'31"294 - 23

8 - Lance Stroll (Aston Martin Mercedes) - 1'31"393 - 24

9 - Pierre Gasly (AlphaTauri Honda) - 1'31"483 - 27

10 - Sergio Perez (Red Bull Honda) - 1'31"503 - 23

11 - Esteban Ocon (Alpine Renault) - 1'31"601 - 24

12 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'31"612 - 26

13 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Ferrari) - 1'31"740 - 27

14 - Sebastian Vettel (Aston Martin Mercedes) - 1'31"769 - 26

15 - Fernando Alonso (Alpine Renault) - 1'31"770 - 24

16 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Ferrari) - 1'31"862 - 15

17 - George Russell (Williams Mercedes) - 1'32"331 - 28

18 - Mick Schumacher (Haas Ferrari) - 1'33"297 - 24

19 - Nicholas Latifi (Williams Mercedes) - 1'33"400 - 28

20 - Nikita Mazepin (Haas Ferrari) - 1'33"449 - 19