Gp Bahrain, qualifica: Piastri conquista la pole. Russell e Antonelli penalizzati, Leclerc parte secondo

È di Oscar Piastri la pole del GP del Bahrain. Al suo fianco in prima fila partirà Charles Leclerc con la Ferrari e non George Russell penalizzato di una posizione insieme al suo compagno Mercedes Kimi Antonelli. Per il 24enne australiano è la quarta pole in carriera dopo le due ottenute nel 2024 a Budapest e Baku, e quella di Shanghai 2025. Piastri è stato perfetto, l'unico a spingersi sotto l'1'30" siglando il crono finale di 1'29"841. Ma il divario della McLaren sugli avversari non è stato ampio come si pensava. Al secondo posto si era infatti portata la Mercedes di George Russell, autore di un gran bel giro e a 168 millesimi da Piastri. Due motori Mercedes in prima fila, ma due diversi team. Prima della decisione dei commissari di gara che hanno punito lui e Antonelli per essere entrati nella corsia veloce della pit lane prima che venisse confermata la ripartenza. Il britannico partirà quindi terzo al fianco di Pierre Gasly, quinto invece l'italiano.

Qualifiche Gp Bahrain



In McLaren è clamorosamente mancato Lando Norris, crollato in sesta posizione a 426 millesimi dal compagno. Una serie di errori dell'inglese nel Q3, hanno vanificato la chance per Zak Brown di avere le sue due monoposto in prima fila. Norris ha conquistato la pole nel primo appuntamento di Melbourne, poi è risultato terzo a Shanghai e secondo a Suzuka. Ed ora, soltanto sesto. Un risultato che potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri all'interno della McLaren se PIastri riuscirà a conquistare la vittoria nel Gran Premio.

La Mercedes aveva ritrovato la prima fila con Russell dopo quella ottenuta a Shanghai. La W16 ha degli alti e bassi piuttosto incomprensibili, ma sembra che la squadra di Toto Wolff sia sulla buona strada. E a conferma di ciò, si è assistita alla ulteriore crescita di Andrea Kimi Antonelli, che aveva raggiunto un fantastico quarto e a 2 decimi da Russell. Il rookie 18enne bolognese sarebbe partito dalla seconda fila, che sarebbe stato il miglior piazzamento quest'anno dopo la ottava fila di Melbourne, la quarta di Shanghai e la terza di Suzuka. Un cammino impressionante quello di Antonelli. Solo l'errore dei boxe e la successiva penalizzazione li ha privati di un'ottima partenza in vista del Gp.

Tra le due Mercedes si era inserito un ottimo Charles Leclerc, che ora invece si ritroverà in prima fila. La Ferrari dopo le libere era lontana dalla vetta, ma nel momento clou il monegasco ha piazzato il terzo crono in 1'30"175. Per Leclerc e la Ferrari tutta è il miglior piazzamento in qualifica. Il nuovo fondo ha quindi dato i risultati che ci si aspettava, con le temperature più fresche della serata di Sakhir, la Ferrari ha trovato il passo giusto. Che invece, è mancato a Lewis Hamilton. Era vicino a Leclerc nel Q1 e Q2, ma nel Q3 una sbavatura lo ha fatto precipitare in una triste nona posizione a 931 millesimi da Piastri e a oltre mezzo secondo dal compagno di squadra.

Al quinto posto (ora quarto dopo l'arretramento delle Mercedes) il pilota che non ti aspetti: PIerre Gasly con una Alpine-Renault che fino ad ora ha ampiamente deluso tanto da essere l'unico team ancora a zero punti nella classifica costruttori. Ma il francese è un pilota di grande qualità (ovviamente bocciato a suo tempo dalla Red Bull...) e lo ha dimostrato una volta di più in questa qualifica nella quale ha trovato chissà dove la via per portarsi in terza fila.

E la Red Bull dov'è finita? Max Verstappen nel Q3 ha lamentato problemi ai freni e non ha potuto fare meglio della settima posizione. Ma il potenziale non sembrava essere troppo esaltante, nel Q2 l'olandese aveva chiuso nono rischiando anche di non accedere alla top 10. L'exploit di Suzuka sembra essere un lontano ricordo benché sia trascorsa una sola settimana. In Q3 è riuscita ad accedere per 17 millesimi, sul pur bravo Jack Doohan con la Alpine, la seconda Red Bull del giapponese Yuki Tsunoda, che poi ha concluso decimo. Per lui un bel passo in avanti dopo i timori vissuti nelle prove libere.

Nel Q3 anche Carlos Sainz, finalmente in "palla" con la Williams-Mercedes. L'ex pilota Ferrari ha terminato ottavo, miglior qualifica dell'anno per lui. Male è andata al suo compagno Alexander Albon, che fino a oggi aveva sempre battuto lo spagnolo, rimasto impantanato nel Q1. Isack Hadjar non ha centrato la Q3 con la Racing Bulls-Honda e partirà 12esimo, ma ha pur sempre fatto meglio del compagno Liam Lawson, 17esimo e ancora in crisi dopo la bocciatura ricevuta dalla Red Bull. Bella prestazione di Nico Hulkenberg, 13esimo con la Sauber-Ferrari. Incidente nel Q2 per Esteban Ocon con la Haas-Ferrari che ha visto Oliver Bearman stranamente ultimo dopo la bella prova offerta a Suzuka. Ancora deludente la Aston Martin.

Sabato 12 aprile 2025, qualifica

1 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'29"841 - Q3

2 - George Russell (Mercedes) - 1'30"009 - Q3

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'30"175 - Q3

4 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'30"213 - Q3

5 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'30"216 - Q3

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'30"267 - Q3

7 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'30"423 - Q3

8 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'30"680 - Q3

9 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'30"772 - Q3

10 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'31"303 - Q3

11 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'31"245 - Q2

12 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'31"271 - Q2

13 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'31"693 - Q2

14 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"886 - Q2

15 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - senza tempo - Q2

16 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'32"040 - Q1

17 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'32"165 - Q1

18 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'32"186 - Q1

19 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'32"283 - Q1

20 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'32"373 - Q1