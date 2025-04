GP del Bahrain, libere 1: Norris detta il ritmo, Hamilton terzo, in pista con la Ferrari la riserva Beganovic

A una sola settimana di distanza, il carrozzone della F1 si è trasferito dal Giappone al Bahrain, un viaggio non indifferente, con tanto di fuso orario da smaltire in pochi giorni. Il calendario con ben 24 gare costringe a questi tour de force che stressano il personale delle squadre e i vari addetti ai lavori.



E intanto, in pista, si ripete il copione di Suzuka con una McLaren-Mercedes davanti a tutti nel primo turno di libere. A guidare la classifica, come una settimana fa, è Lando Norris. Sul tracciato di proprietà della Honda, la McLaren aveva comandato tutte e tre le sessioni libere, salvo poi cadere in qualifica sotto i colpi di un Max Verstappen implacabile con la Red Bull-Honda. Si ripeterà lo stesso copione anche a Sakhir?

Libere 1, il resoconto



Questa sessione è stata particolarmente difficile, con una temperatura di 35 gradi, 38 l'asfalto che appariva piuttosto sporco nonostante vi avessero già girato le monoposto di Formula 3 e Formula 2. Norris comunque ha subito iniziato al meglio mettendosi alle spalle la Alpine-Renault di PIerre Gasly, e già questo dice molto sulla poca concretezza offerta da questa sessione.

Formula 1, gli ingaggi dei piloti: Ferrari per Hamilton e Leclerc spende 70 milioni. Verstappen il più pagato (50 milioni di euro)

La Ferrari è risultata terza con Lewis Hamilton, ma a 6 decimi da Norris. L'inglese via radio ha definito orribile il set-up della sua SF-25, ma ovviamente determinato dalle non facili condizioni del tracciato. Quarta la Williams-Mercedes di Alexander Albon, con qualche problema di potenza alla sua power unit, poi la Haas-Ferrari di Esteban Ocon, in cerca di riscatto dopo una opaca prestazione a Suzuka, davanti alla Sauber-Ferrari di Nico Hulkenberg. Sfortunato Andrea Kimi Antonelli subito fermato da una noia alla power unit.

Ben sei i piloti di riserva o tester utilizzati dai team solamente in questa sessione. La Ferrari ha schierato lo svedese Dino Beganovic, che corre in F2, la Red Bull ha tenuto a riposo Verstappen per far girare Ayumu Iwasa (Super Formula), la Mercedes ha riportato sulla propria F1 il danese Frederik Vesti, che corre in Endurance. Con la Haas si è proposto Ryo Hirakawa, che una settimana fa aveva girato a Suzuka con la Alpine. Sulla Williams, Luke Browning (promessa inglese ora in F2) mentre la Aston Martin ha utilizzato lo storico tester Felipe Drugovich.

Venerdì 11 aprile 2025, libere 1

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'33"204 - 23 giri

2 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'33"442 - 23

3 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'33"800 - 23

4 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'33"928 - 24

5 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'34"184 - 19

6 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'34"262 - 24

7 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'34"396 - 23

8 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'34"397 - 23

9 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'34"484 - 23

10 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'34"508 - 25

11 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'34"628 - 23

12 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'34"667 - 22

13 - Luke Browning (Williams-Mercedes) - 1'34"885 - 20

14 - Dino Beganovic (Ferrari) - 1'35"055 - 20

15 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'35"116 - 23

16 - Felipe Drugovich (Aston Martin-Mercedes) - 1'35"198 - 19

17 - Ryo Hirakawa (Haas-Ferrari) - 1'35"261 - 20

18 - Frederik Vesti (Mercedes) - 1'35"325 - 26

19 - Ayumu Iwasa (Red Bull-Honda) - 1'35"475 - 20

20 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'38"051 - 3