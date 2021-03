GP Bahrain, libere 1: Verstappen lancia la sfida, Bottas lo insegue, Ferrari quinta con Leclerc

Finalmente ci siamo. La stagione 2021 del Mondiale F1 si è ufficialmente aperta con il primo turno di prove libere del Gran Premio del Bahrain sul circuito di Sakhir, lo stesso che ha ospitato le sole tre giornate di test pre campionato. Max Verstappen e la Red Bull-Honda hanno dato seguito a quanto evidenziato nelle prove collettive ottenendo subito il miglior tempo in 1'31"394 precedendo la Mercedes di Valtteri Bottas, a tre decimi di distacco. E' dunque il finlandese il primo dei piloti del team campione del mondo mentre Lewis Hamilton ha rimediato tre decimi dal compagno di squadra ed è quarto. La W12 sembra leggermente migliorata e il problema del retrotreno "nervoso" che era emerso nei test appare meno vistoso. In terza posizione, la McLaren-Mercedes guidata da Lando Norris, il quale ha subito messo le carte in tavola mentre Daniel Ricciardo è nono con calma. Il team di Zak Brown vuole fare la voce grossa.

Non male la Ferrari, quinta con Charles Leclerc e ottava con Carlos Sainz. Il monegasco è a sei decimi da Verstappen ed ha preceduto il compagno di squadra di quattro decimi e mezzo. E' sesto Sergio Perez con la seconda Red Bull-Honda, a 7 decimi da Max, un divario importante, ma è ancora presto per tracciare giudizi affrettati. Buon inizio per l'Alpha Tauri-Honda, settima con Pierre Gasly, e per l'Alfa Romeo-Ferrari che ha piazzato Antonio Giovinazzi in decima posizione e Kimi Raikkonen in undicesima. Subito dietro al finlandese, le due Aston Martin-Mercedes di Sebastian Vettel e Lance Stroll. Avvio in sordina per l'Alpine-Renault.

Venerdì 26 marzo 2021, libere 1

1 - Max Verstappen (Red Bull Honda) 1'31"394 - 12 giri

2 - Valtteri Bottas (Mercedes) 1'31"692 - 17

3 - Lando Norris (McLaren Mercedes) 1'31"897 - 20

4 - Lewis Hamilton (Mercedes) 1'31"921 - 15

5 - Charles Leclerc (Ferrari) 1'31"993 - 14

6 - Sergio Perez (Red Bull Honda) 1'32"071 - 15

7 - Pierre Gasly (AlphaTauri Honda) 1'32"195 - 23

8 - Carlos Sainz (Ferrari) 1'32"366 - 15

9 - Daniel Ricciardo (McLaren Mercedes) 1'32"434 - 20

10 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Ferrari) 1'32"786 - 16

11 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Ferrari) 1'33"134 - 18

12 - Sebastian Vettel (Aston Martin Mercedes) 1'33"157 - 21

13 - Lance Stroll (Aston Martin Mercedes) 1'33"233 - 20

14 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri Honda) 1'33"329 - 21

15 - Esteban Ocon (Alpine Renault) 1'33"528 - 20

16 - Fernando Alonso (Alpine Renault) 1'33"872 - 18

17 - George Russell (Williams Mercedes) 1'34"127 - 22

18 - Nicholas Latifi (Williams Mercedes) 1'34"340 - 22

19 - Mick Schumacher (Haas Ferrari) 1'34"501 - 16

20 - Nikita Mazepin (Haas Ferrari) 1'34"975 - 16