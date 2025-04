GP del Bahrain, libere 2: Piastri-Norris per la doppietta McLaren, Leclerc quarto a mezzo secondo, bene Antonelli quinto

Il copione di Sakhir è uguale a quello di Suzuka. Lando Norris leader del primo turno libero con il compagno Oscar Piastri nelle posizioni retrostanti. Poi, nella seconda sessione, Piastri che conclude da leader davanti a Norris. E' dunque una McLaren-Mercedes dominante, almeno per oggi, che dovrà confermarsi nella qualifica di sabato. In Giappone, si era verificato lo sgambetto di Max Verstappen con la Red Bull-Honda, vedremo se si ripeterà. Anche se in questo turno, dopo aver saltato la prima sessione lasciando la RB21 ad Ayumu Iwasa, l'olandese si è piazzato soltanto ottavo a 8 decimi da Piastri.

Le due McLaren hanno tracciato un vero e proprio solco perché il terzo classificato, George Russell con la Mercedes, ha concluso a mezzo secondo, per la precisione 527 millesimi. Non bene la Ferrari, quarta con Charles Leclerc a 540 millesimi. Inutile aggiungere che dal nuovo fondo piatto portato in Bahrain, ci si aspettava qualcosa di più, ma è pur sempre la prima giornata e ci sarà tempo per progredire nel terzo turno e in qualifica. Ancora peggio Lewis Hamilton, ottavo a 1"071.

Notevole, ma ormai non è più una sorpresa, Andrea Kimi Antonelli. Nonostante non abbia partecipato al primo turno per un problema al motore, nella seconda sessione ha piazzato il quinto crono a 2 decimi da Russell. E applausi anche per Isack Hadjar, con una Racing Bulls-Honda che il francese riesce a portare al limite con estrema facilità tanto da risultare sesto davanti alla Red Bull di Verstappen. Ancora una buona prestazione per Oliver Bearman con la Haas-Ferrari, risalito bene dopo la sessione iniziale mentre al contrario, ha perso posizioni Esteban Ocon.

Attorno alla top 10 la Williams-Mercedes con Carlos Sainz finalmente davanti al compagno Alexander Albon. Liam Lawson con la seconda Racing Bulls è 12esimo, sorprendente la Sauber-Ferrari con Gabriel Bortoleto buon 13esimo, Male la Alpine-Renault e la Aston Martin-Mercedes, ma non è una novità ormai, mentre Yuki Tsunoda con la seconda Red Bull è precipitato 18esimo e non è un buon segnale per lui.

Venerdì 11 aprile 2025, libere 2

1 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'30"505 - 29 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'30"669 - 28

3 - George Russell (Mercedes) - 1'31"032 - 25

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'31"045 - 27

5 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'31"227 - 27

6 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'31"238 - 24

7 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'31"330 - 27

8 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'31"576 - 23

9 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'31"584 - 27

10 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'31"623 - 28

11 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'31"696 - 29

12 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'31"706 - 27

13 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'31"772 - 25

14 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'31"788 - 27

15 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"825 - 19

16 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'31"870 - 27

17 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'31"947 - 27

18 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'32"024 - 25

19 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'32"382 - 27

20 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'32"496 - 24