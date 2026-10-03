GP Bahrain, qualifica: Verstappen fa una magia e torna in pole a Sepang. Grande secondo posto di Hamilton, Antonelli in seconda fila

Dal 2019, non c'era stato anno in cui Max Verstappen non avesse conquistato una pole position. Questa stagione, rischiava di concludersi con uno zero in casella, ma l'olandese della Red Bull-Ford non era molto d'accordo su questo punto. Ed ecco che nel recuperato circuito malese di Sepang, dove la denominazione è quella di Gran Premio del Bahrain, Verstappen ci ha messo il suo cappello andando a firmare la 49esima pole in carriera.

Verstappen è stato il più veloce nel Q1 (1'36"477), nel Q2 (1'35"696), nel primo push del Q3 (1'35"250) e infine con il tempo finale che gli è valso la pole, 1'35"130. Inavvicinabile per tutti. E merito anche alla Red Bull, che ha saputo trovare il giusto bilanciamento su un tracciato dove è risultato molto complicato gestire le gomme per via di un asfalto che se le "mangia". Verstappen torna così davanti a tutti e se oggi ha fatto sua la pole, andrà all'attacco senza se e senza ma a caccia del primo successo 2026.

A conferma della bontà della Red Bull, il terzo crono di Isack Hadjar. Il francese, tornato alle gare a Baku dopo averne saltato tre per un infortunio al polso sinistro, sta cogliendo risultati preziosi. Sul terzo gradino del podio in Azerbaijan (quarto in qualifica) si è confermato al vertice a Sepang, Purtroppo, il francese non partirà dalla seconda fila, bensì dalla quarta per una penalità dovuta al cambio della ICE della power unit. Un vero peccato.

Detto della Red Bull, applausi per Lewis Hamilton e la Ferrari. Il sette volte iridato nel suo primo giro lanciato era quarto in 1'35"745, poi nel push conclusivo si è superato chiudendo in 1'35"428 che lo ha issato in seconda posizione a 0"298 da Verstappen. Un ritorno in prima fila in grande stile per Hamilton, che non la trovava più dal GP di Spagna (secondo), quindi da otto eventi. Qualche modifica fatta sulla sua SF26 dopo il terzo turno ha dato i frutti sperati. Troppo conservativo, dopo un errore alla curva 5, Charles Leclerc che è risultato quinto in 1'35"666. Ma grazie alla penalità ad Hadjar, Leclerc dalla terza fila scala in seconda fila.

Quarto in qualifica, passerà sulla terza piazzola della seconda fila Andrea Kimi Antonelli. La Mercedes non è stata all'altezza delle aspettative. Il miglior tempo del bolognese nel terzo turno libero aveva fatto pensare che contro la W17 ci sarebbe stato poco da fare, e invece... Antonelli, per un errore (track limits quindi tempo cancellato) in cui ha "buttato" un set di gomme soft nel Q2 per ripetere il giro veloce, ha dovuto effettuare un solo push nel Q3 rimediando 0"501 da Verstappen. Poco male, perché il compagno George Russell, dominatore a Baku, non ha mai trovato il giusto ritmo e partirà dalla settima posizione.

Non possono essere soddisfatti in McLaren. Lando Norris e Oscar Piastri si ritroveranno fianco a fianco in terza fila lontani sei decimi da Verstappen. In top 10 troviamo l'Alpine-Mercedes dell'ottimo Pierre Gasly, nono, e l'Audi del bravo Gabriel Bortoleto, decimo. Il compagno di Gasly, Franco Colapinto reduce dalle critiche giustamente piovutegli addosso per l'incidente di Baku, partirà dal fondo schieramento per la sostituzione della power unit a cui si aggiunge la penalità per il suddetto crash.

Liam Lawson ha portato la Racing Bulls-Ford all'11esimo posto mentre Arvid Lindblad, come Colapinto, per n nuovo ICE – il quinto sui quattro concessi – il quinto turbocompressore e il quinto nuovo impianto di scarico ha ben 30 posizioni di penalità. Di gran spessore il 12esimo tempo di Fernando Alonso con la Aston Martin-Honda che è apparsa trasformata in pochi giorni rispetto al disastroso fine settimana di Baku. E bene pure Lance Stroll, 14esimo.

Tra di loro un ottimo Carlos Sainz con la Williams-Mercedes che invece ha Alexander Albon 20esimo per un errore alla curva 8, la stessa in cui Nico Hulkenberg andando largo ha fallito l'ingresso in Q2. Deludente la strategia Haas-Ferrari che ha fatto uscire in pista troppo presto i suoi piloti rimanendo esclsua dal Q2.



Sabato 3 ottobre 2026, qualifica

1 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'35"130 - Q3

2 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'35"428 - Q3

3 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'35"558 - Q3 *

4 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'35"631 - Q3

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'35"666 - Q3

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'35"757 - Q3

7 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'35"762 - Q3

8 - George Russell (Mercedes) - 1'35"871 - Q3

9 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'37"210 - Q3

10 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'37"673 - Q3

11 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'37"023 - Q2

12 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'37"220 - Q2

13 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'37"527 - Q2

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'37"566 - Q2

15 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - senza tempo - Q2 **

16 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - senza tempo - Q2 ***

17 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'37"970 - Q1

18 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'37"980 - Q1

19 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'38"233 - Q1

20 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'38"600 - Q1

21 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'38"611 - Q1

22- - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'38"933 - Q1

* 5 posizioni di penalità

** 15 posizioni di penalità

*** 30 posizioni di penalità