GP del Bahrain a Sepang, libere 2: la Ferrari prende il comando con Leclerc, Antonelli soltanto ottavo

Prima sessione libera: leader Max Verstappen in 1'37"520. Seconda sessione libera: davanti a tutti Charles Leclerc in 1'37"528. Deve essere la prima volta che nel corso del secondo turno della prima giornata non si è registrato un miglioramento significativo nei riferimenti cronometrici. Anzi, si è avuto un peggioramento benché minimo, di 8 millesimi. Strano, molto strano.

Sepang sta mettendo in difficoltà un po' tutti, a quanto pare, nel trovare il corretto bilanciamento delle monoposto. E poi c'è quel dato, birichino, riferito alla pole del 2017, quando la F1 ha corso in Malesia l'ultima volta. Un dato disarmante: 1'30"076, questa è stata la pole di Lewis Hamilton con la Mercedes.

E le monoposto attuali della massima formula, il top del motorsport mondiale, rimangono 7" lontane. In barba al fantomatico progresso che doveva arrivare da queste fallimentari power unit, a metà tra motore termico e componente elettrica. Tanto che il prossimo anno ci sarà una clamorosa retromarcia e verrà ridotta la parte elettrica al 42 per cento contro il 58 della parte termica.

In tutto questo, la Ferrari si è trovata al comando con Leclerc, mentre al secondo posto troviamo una Red Bull-Ford, ma non quella di Verstappen, quarto, bensì quella di Isack Hadjar che si trova a 0"099 dal leader. Va detto che Hadjar, Arvid Lindblad e Franco Colapinto, partiranno dal fondo schieramento perché hanno cambiato varie parti della loro power unit e dunque incorreranno in penalità.

Rispetto al primo turno, positivo scatto in avanti della McLaren-Mercedes con Lando Norris che è terzo a 0"137 da Leclerc. Non lontano Hamilton, quinto a 3 decimi dal compagno. George Russell non ha ripetuto la prestazione del mattino, quando era secondo, e con la Mercedes ha chiuso soltanto settimo davanti ad Andrea Kimi Antonelli, ottavo.

Si confermano nella top 10 Alpine-Mercedes, con Pierre Gasly, e Racing Bulls-Ford, nona con Liam Lawson. Subito dietro l'Audi con Gabriel Bortoleto che nel finale del turno si è dovuto fermare per un problema tecnico. In difficoltà la Williams-Mercedes, Fernando Alonso ha portato l'Aston Martin-Honda in 15esima posizione, nella prima sessione era 14esimo. Un risultato migliore rispetto agli ultimi ottenuti.

Venerdì 2 ottobre 2026, libere 2

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'37"528 - 29 giri

2 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'37"627 - 23

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'37"665 - 25

4 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'37"785 - 20

5 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'37"833 - 28

6 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'37"899 - 26

7 - George Russell (Mercedes) - 1'38"020 - 28

8 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'38"060 - 28

9 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'38"496 - 30

10 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'38"588 - 29

11 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'38"880 - 33

12 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'39"051 - 25

13 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'39"109 - 30

14 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'39"361 - 29

15 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'39"478 - 28

16 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'39"706 - 30

17 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'39"930 - 31

18 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'40"150 - 26

19 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'40"186 - 27

20 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'40"221 - 30

21 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'40"938 - 28

22 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'43"391 - 31