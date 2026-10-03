GP del Bahrain a Sepang, libere 3: Antonelli leader davanti alle Red Bull, Ferrari terza forza

La Mercedes bussa alla porta delle prime posizioni e dopo il secondo posto di George Russell nel primo turno libero, ecco che a Sepang, Andrea Kimi Antonelli si prende la leadership nella terza sessione. I tempi sono scesi notevolmente rispetto a venerdì, passando dal 1'37"5 al 1'36"3 di stamane.

Ma il degrado eccessivo delle gomme, un asfalto che non aiuta, oltre ovviamente a questa tipologia di monoposto/power unit, mantengono alti i riferimenti cronologici rispetto al 2017, l'ultimo anno in cui si è corso a Sepang. Antonelli ha dunque preso il comando a conferma che la Mercedes, dopo una seconda sessione non brillante in cui cercava di trovare il giusto bilanciamento con le nuove soluzioni aerodinamiche portate in Malesia, ha rapidamente trovato la giusta via.

Russell, però, è rimasto lontano dal compagno, vedremo in qualifica se troverà il sentiero per risalire in classifica. Intanto, è la Red Bull-Ford a contendere alla Mercedes il primato, con Max Verstappen in seconda posizione a un paio di decimi da Antonelli e con Isack Hadjar terzo. Peccato che il francese dovrà partire dal fondo schieramento, o dalla corsia box (come Arvid Lindblad e Franco Colapinto), per avere cambiato diverse parti della power unit.

La Ferrari al momento è la terza forza del weekend. Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono molto vicini in quanto a prestazioni, divisi da 25 millesimi, ma lontanucci da Antonelli, sette decimi. Peggio ha fatto la McLaren-Mercedes, alle spalle delle due Ferrari. Sorprende la Aston Martin-Honda, 12esima con Fernando Alonso, dopo il pessimo weekend di Baku.

Sabato 3 ottobre 2026, libere 3

1 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'36"302 - 11 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'36"560 - 12

3 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'36"860 - 15

4 - George Russell (Mercedes) - 1'36"912 - 11

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'37"016 - 19

6 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'37"041 - 15

7 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'37"161 - 15

8 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'37"366 - 16

9 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'37"920 - 20

10 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'38"084 - 24

11 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'38"204 - 15

12 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'38"223 - 13

13 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'38"241 - 20

14 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'38"252 - 12

15 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'38"266 - 17

16 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'38"356 - 14

17 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'38"692 - 12

18 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'38"716 - 21

19 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'38"811 - 12

20 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'39"049 - 18

21 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'39"931 - 14

22 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'40"223 - 20