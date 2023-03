GP Bahrein, prove libere 1: Red Bull al top con Perez, Aston Martin sorprende. Ferrari al lavoro

La Red Bull-Honda si conferma al vertice, come evidenziato nei test pre campionato, l'Aston Martin-Mercedes dimostra di voler essere la sorpresa di questo primo weekend stagionale, la Ferrari è al lavoro per trovare il miglior compromesso negli assetti. Questo l'esito del primo turno di prove libere del GP del Bahrain che apre il mondiale 2023. Sergio Perez è stato il più veloce come accaduto nei test della scorsa settimana. Se in quella occasione Perez aveva ottenuto come miglior crono 1'30"305, stamane ha chiuso in 1'32"758 con gomme soft. Max Verstappen, suo compagno di squadra, è per il momento terzo in 1'33"375.

Tra di loro si è inserita con prepotenza quella Aston Martin-Mercedes che aveva non poco sorpreso nei test. Fernando Alonso ha segnato la seconda prestazione in 1'33"196 mentre Lance Stroll, tornato al volante dopo la frattura al polso rimediata in una caduta in bicicletta, e che lo aveva costretto a saltare i test della scorsa settimana, è sesto, a un secondo dall'asturiano.

La McLaren-Mercedes, in grande difficoltà nei test, è quarta con Lando Norris, e precede Charles Leclerc che era partito con un'ala posteriore monopilone poco utilizzata nei test. La Ferrari non ha montato pneumtici soft e Carlos Sainz, dopo un testacoda, è addirittura ultimo in 1'36"072. Buon avvio per la Haas-Ferrari, settima con Kevin Magnussen in 1'34"402. Nella top 10 le due Sauber Alfa Romeo-Ferrari, con Guan Yu Zhou ottavo e Valtteri Bottas nono mentre chiude la top 10 Lewis Hamilton con una Mercedes che come la Ferrari ha optato per le gomme medie. Male la Alpine-Renault, nelle retrovie con Esteban Ocon e Pierre Gasly così come le due Williams-Mercedes anche se Logan Sargeant ha ottenuto il tempo con Pirelli dure, unico a farlo.

Venerdì 3 marzo 2023, prove libere 1

1 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'32"758 - 21 giri

2 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'33"196 - 22

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'33"375 - 21

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'34"165 - 21

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'34"257 - 17

6 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'34"298 - 17

7 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'34"402 - 20

8 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'34"575 - 18

9 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'34"689 - 20

10 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'34"917 - 13

11 - George Russell (Mercedes) - 1'34"966 - 20

12 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'34"997 - 24

13 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'35"015 - 20

14 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'35"043 - 22

15 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'35"105 - 20

16 - Nyck De Vries (Alpha Tauri-Honda) - 1'35"402 - 25

17 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'35"455 - 22

18 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'35"749 - 24

19 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'36"018 - 15

20 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'36"072 - 21