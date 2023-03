Leclerc, Verstappen e la sorpresa Alonso su Aston Martin: ecco come sono andate le prove libere 2 del Gp in Bahrein

Luca Furbatto, valido progettista italiano approdato da un anno alla Aston Martin, nel corso dei test pre campionato si era sbilanciato dichiarando che la AMR23 sarebbe stata la terza forza del mondiale e avrebbe anche potuto dare fastidio a Ferrari e Red Bull. Detta da un ingegnere così esperto quale è Furbatto, categoria solitamente molto "abbottonata" , pareva sorprendente, ma in questa prima giornata di prove libere del primo Gran Premio stagionale, la Aston Martin di Lawrence Stroll sta veramente impressionando.

Nel secondo turno, svoltosi con luci artificiali, verso la mezzora tutti hanno montato le gomme soft simulando una sorta di qualifica e là davanti è balzato Fernando Alonso con la verde e accattivante Aston Martin-Mercedes. Lo spagnolo, 41 anni e non sentirli, è stato l'unico a scendere sotto l'1'31" concludendo in 1'30"907. Ma non solo Alonso ha lasciato tutti a bocca aperta per il giro secco, ma anche sul passo gara è stato costantemente al livello delle due Red Bull-Honda di Max Verstappen e Sergio Perez, rispettivamente secondo e terzo nella classifica finale di giornata rimediando rispettivamente un distacco di 0"169 e 0"171 dal leader. Sarà la Aston Martin la grande e inaspettata sorpresa della stagione? La qualifica chiarirà meglio quanto accaduto oggi.

La Ferrari è quarta con Charles Leclerc, ma a quasi mezzo secondo dalla Aston Martin, mentre sul passo gara il monegasco ha confermato quanto visto nei test pre campionato, ovvero che rispetto agli avversari di fascia alta la SF-23 è più lenta con le gomme soft di almeno mezzo secondo. Pessima giornata per Carlos Sainz, 14esimo dopo anche un primo turno non brillante. Si lavora nel box Ferrari e non dimentichiamo che siamo soltanto alla prima vera giornata del Mondiale F1.

La seconda sorpresa di giornata è arrivata dalla Haas-Ferrari che si è piazzata quinta con Nico Hulkenberg, al rientro in F1. L'esperto tedesco non ha fatto rimpiangere Mick Schumacher ed è risultato più lento della Ferrari di Leclerc di appena un centesimo. Stranamente lontano Kevin Magnussen con l'altra Haas. Sesto Lance Stroll con la seconda Aston Martin, chiaramente in difficolta con la mano sinistra dopo l'intervento al polso per la caduta in bicicletta. Nonostante ciò, il canadese è comunque tra i primi classificati e precede Pierre Gasly con l'Alpine-Renault che finalmente ha lanciato un acuto.

E la Mercedes? Chiude il venerdì con un mesto ottavo posto di Lewis Hamilton a 0"636 da Alonso e il 13esimo di George Russell. Vediamo se domani vi saranno progressi, ma ritrovarsi così lontano dalla Aston Martin che dispone del medesimo motore, deve essere piuttosto sconfortante in quanto si evidenzia che i problemi della W14 derivano dalla progettazione telaistica. Musi lunghi anche in McLaren-Mercedes, con Lando Norris nono e Oscar Piastri 15esimo. E' decima la Sauber-Ferrari con Guan Yu Zhou che precede la seconda Alpine di Esteban Ocon e il compagno di squadra Valtteri Bottas. La delusione della giornata? Alpha Tauri e Williams, relegate a fondo classifica.

Venerdì 3 marzo 2023, prove libere 2

1 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'30"907 - 25 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'31"076 - 24

3 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'31"078 - 26

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'31"367 - 26

5 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'31"376 - 25

6 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"450 - 28

7 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'31"475 - 24

8 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'31"543 - 27

9 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'31"570 - 27

10 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'31"586 - 27

11 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'31"608 - 25

12 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'31"793 - 28

13 - George Russell (Mercedes) - 1'31"882 - 25

14 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'31"956 - 28

15 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'32"024 - 27

16 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'32"110 - 18

17 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'32"440 - 28

18 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'32"525 - 27

19 - Nyck De Vries (Alpha Tauri-Honda) - 1'32"605 - 28

20 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'32"749 - 29