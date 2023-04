GP di Baku, gara Sprint: Perez conquista la vittoria su Leclerc, terzo Verstappen

È di Sergio Perez la vittoria nella gara Sprint di Baku. Il messicano della Red Bull-Honda nei primi giri ha tenuto la seconda posizione alle spalle del poleman Charles Leclerc, ma dopo un breve periodo di safety-car per il contatto col muro di Yuki Tsunoda, Perez ha cominciato ad attaccare il monegasco della Ferrari. Sfruttando la miglior velocità della sua RB19, nel lungo rettifilo di arrivo ha preso la scia della SF-23 ed ha superato Leclerc che non ha avuto alcuna possibliità di reazione. Perez infatti, ha subito messo metri importanti tra sè e il rivale ed ha controllato la corsa fino al traguardo.

Leclerc ha tenuto la seconda posizione e deve ringraziare... George Russell. L'inglese della Mercedes, al via è stato aggressivo su Max Verstappen superandolo con un contatto alla curva 4. La RB19 del campione del mondo è rimasta danneggiata nel fondo ed ha presentato uno squarcio nella fiancata sinistra. Verstappen alla ripartenza dalla safety-car ha poi risuperato Russell, ma non ha avuto lo spunto per rendersi pericoloso alle spalle di Leclerc concludendo terzo.

Per la Ferrari, la soddisfazione di avere ritrovato il podio seppur in una gara Sprint che però, ha confermato la superiorità della Red Bull in gara. Non sarà facile per Leclerc, nel Gran Premio di domani, controllare le due RB19 considerando come si è sviluppata la corsa Sprint. Bravo Perez, attento a non commettere errori, curioso l'atteggiamento di Verstappen che ha contestato a fine corsa la manovra di Russell. Proprio l'olandese, che per anni ne ha fatte di tutti i colori nella sua carriera...

Quinta posizione per Carlos Sainz che in partenza ha cercato di recuperare posizioni, ma senza successo. Dopo il restart dalla SC, Fernando Alonso ha beffato Lewis Hamilton prendendosi il sesto posto che ha tenuto fino al traguardo. Lance Stroll ha conquistato la ottava piazza che gli ha dato l'ultimo punto disponibilie resistendo alla pressione di Alexander Albon con la Williams-Mercedes. Lando Norris, partito con le soft, non è riuscito a recuperare dalla decima piazza e verso la fine ha dovuto cambiarle con le medie. Esteban Ocon è scattato dai box mentre Logan Sargeant non ha preso parte alla corsa Sprint per l'incidente nello shootout.

Sabato 29 aprile 2023, gara sprint

1 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 17 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 4"463

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 5"065

4 - George Russell (Mercedes) - 8"532

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 10"388

6 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 11"613

7 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 16"503

8 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 18"417

9 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 21"757

10 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 22"851

11 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 27"990

12 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 34"602

13 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 36"918

14 - Nyck De Vries (Alpha Tauri-Honda) - 41"626

15 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 48"587

16 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 49"917

17 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 51"104

18 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'00"621

Ritirato

Yuki Tsunoda

Non partito

Logan Sargeant

Il campionato piloti

1.Verstappen 75; 2.Perez 62; 3.Alonso 48; 4.Hamilton 40; 5.Sainz 24; 6.Russell 23; 7.Stroll 21; 8.Leclerc 13; 9.Norris 8; 10.Hulkenberg 6; 11.Bottas, Ocon, Piastri, Gasly 4; 15.Zhou 2; 16.Tsunoda, Magnussen, Albon 1.

Il campionato costruttori

1.Red Bull-Honda 137; 2.Aston Martin-Mercedes 69; 3.Mercedes 63; 4.Ferrari 37; 5.McLaren-Mercedes 12; 6.Alpine-Renault 8; 7.Haas-Ferrari 7; 8.Sauber-Ferrari 6; 9.Alpha Tauri-Honda, Williams-Mercedes 1.