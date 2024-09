Gp Baku, prove libere 3: Russell soffia il primo tempo a Leclerc, in difficoltà Verstappen

E dal nulla spuntò George Russell. Nel terzo turno libero di Baku, la sessione in cui si prepara la qualifica, l'inglese della Mercedes si è portato in cima alla classifica che vedeva leader la Ferrari di Charles Leclerc. Russell ha segnato il tempo di 1'42"514 mentre il monegasco poco prima aveva realizzato il crono di 1'42"527, Una differenza di 13 millesimi. Russell e Leclerc hanno viaggiato fortissimo e si sono messi alle spalle le due McLaren-Mercedes. Lando Norris è risultato terzo, ma a 223 millesimi, un soffio davanti al compagno di squadra Oscar Piastri.

Red Bull sembra essere tornata in affanno dopo l'exploit del primo turno libero di venerdì. Max Verstappen è quinto con un distacco di tre decimi e mezzo da Russell mentre Sergio Perez è settimo a mezzo secondo dal leader. Carlos Sainz non ha fatto meglio del sesto tempo dopo anche essere stato ostacolato da Perez. Buona sessione per la Williams-Mercedes con Alexander Albon ottavo e Franco Colapinto nono divisi da poco meno di due decimi. Su un tracciato complicato come Baku, è interessante notare come l'argentino, al suo secondo GP di F1 in carriera, viaggi sempre vicinissimo ad Albon. Soltanto decimo invece, Lewis Hamilton.

Ancora difficoltà per l'Alpine-Renault: Esteban Ocon non ha percorso neanche un giro. Oliver Bearman ha sporcato il suo primo weekend in F1 con la Haas andando a picchiare, banalmente, contro le barriere della curva 1 al suo secondo giro. Ricordiamo che Bearman con la Ferrari, a Jeddah al posto di Sainz, fu impeccabile.

Sabato 14 settembre 2024, libere 3

1 - George Russell (Mercedes) - 1'42"514 - 15 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'42"527 - 17

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'42"737 - 15

4 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'42"749 - 14

5 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'42"862 - 16

6 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'42"968 - 17

7 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'43"024 - 16

8 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'43"194 - 14

9 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 1'43"238 - 15

10 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'43"301 - 13

11 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'43"474 - 15

12 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'43"503 - 17

13 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'43"571 - 19

14 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'43"870 - 18

15 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'43"876 - 15

16 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'44"164 - 13

17 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'44"187 - 18

18 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'44"869 - 20

19 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - senza tempo - 1

20 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - senza tempo - 2