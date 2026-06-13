Gp di Barcellona, qualifica: Russell ritrova la pole davanti a un grande Hamilton, poi Antonelli. Leclerc a muro: «Mi vergogno»

Prima fila tutta inglese nel GP di Catalogna. George Russell ha conquistato la terza pole stagionale dopo Melbourne e Montreal confermando i buoni risultati ottenuti durante le prove libere. Al suo fianco, ci sarà la Ferrari di un brillantissimo Lewis Hamilton. La differenza tra il pilota Mercedes ed il rivale della Ferrari è di appena 64 millesimi: 1'14"679 contro 1'14"743.

Russell dopo la sfortuna di Montreal, ritiro nel corso della gara, e la prestazione poco soddisfacente a Monte Carlo, ha saputo tenere la "barra dritta" trovando la calma e la concentrazione necessarie per trovare la via che lo ha portato in pole. Hamilton è stato incredibile. In difficoltà fin da venerdì e nel turno libero di stamane, nel suo giro finale ha tirato fuori dal casco una prestazione di grande qualità.

Per lui è la prima volta in prima fila quest'anno, i migliori risultati erano stati due terzi posti a Shanghai e Monte Carlo. Charles Leclerc invece, partirà decimo. Un errore nel primo push del Q3 alla curva 4 lo ha proiettato contro le barriere. "Mi vergogno", ha detto Leclerc che non ha ottenuto alcun tempo. "Ho provato qualcosa di diverso alla curva 4, ma è andata male".

Andrea Kimi Antonelli partirà dalla seconda fila, terza casella. Ed ha rimediato anche un distacco importante da Russell, 0"319. Da venerdì, ha faticato a trovare il giusto assetto, il giusto feeling con la W17, ma la gara sarà tutta un'altra storia e sicuramente potrà lottare per tentare di recuperare l'ennesima vittoria.

Soltanto Russell, Hamilton ed Antonelli sono scesi sotto l'1'15". Ci si aspettava qualcosa di più, molto di più, dalla McLaren-Mercedes dopo le ottime libere: Lando Norris ha concluso quarto a 0"322 da Russell e ha perso il terzo posto a soli 3 millesimi da Antonelli. Addirittura settimo Oscar Piastri, a 0"411 dalla pole.

Dietro il campione del mondo Norris, a 20 millesimi si è piazzato Max Verstappen con la Red Bull-Ford che ha preceduto di pochissimo il compagno di squadra Isack Hadjar. Rispetto alle libere, la RB22 è decisamente migliorata, ma non tanto per attaccare la pole. C'è comunque soddisfazione per la prestazione del giovane Hadjar, ancora una volta molto vicino al compagno Verstappen.

Nel Q3 sono entrati Liam Lawson con la Racing Bulls-Ford e Nico Hulkenberg con l'Audi. Non hanno spinto particolarmente nella frazione finale della qualifica, salvaguardando gomme e vettura. Primo degli esclusi del Q3 è Arvid Lindblad, con la seconda Racing Bulls "fregato" da Hulkenberg per 72 millesimi. Non è parsa competitiva l'Alpine-Mercedes, 13esima e 14esima con Franco Colapinto e Pierre Gasly. Poco da dire per Haas-Ferrari e Williams-Mercedes, troppo lontane, notte fonda in casa Aston Martin-Honda.

Sabato 13 giugno 2026, qualifica

1 - George Russell (Mercedes) - 1'14"679 - Q3

2 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'14"743 - Q3

3 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'14"998 - Q3

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'15"001 - Q3

5 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'15"021 - Q3

6 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'15"077 - Q3

7 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'15"090 - Q3

8 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'16"542 - Q3

9 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'16"657 - Q3

10 - Charles Leclerc (Ferrari) - senza tempo - Q3

11 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'15"840 - Q2

12 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'16"001 - Q2

13 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'16"191 - Q2

14 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'16"261 - Q2

15 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'16"389 - Q2

16 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'17"827 - Q2

17 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'17"073 - Q1

18 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'17"424 - Q1

19 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'17"545 - Q1

20 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'17"757 - Q1

21 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'18"758 - Q1

22 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'18"815 - Q1