GP del Barhain a Sepang, libere 1: Verstappen al comando davanti a Russell, Antonelli quinto tra le due Ferrari

L'ultima volta che si è disputato il Gran Premio della Malesia sul bellissimo e tecnico circuito di Sepang, è stato nel 2017. Poi, per motivi economici, il governo malese non è più stato in grado di sostenere i costi sempre crescenti richiesti dal Mondiale F1 e Sepang è stato abbandonato dopo essere stato in calendario per 19 anni consecutivi.

Ora, il gran ritorno, ma non come GP della Malesia, bensì come GP del Bahrain, l'appuntamento che a inizio stagione era stato cancellato per la guerra USA-Iran. Con la spinta dei regnanti del Bahrain, FIA e Liberty Media hanno così recuperato quell'appuntamento proprio in Malesia inserendolo in calendario tra Baku e Singapore, dove si correrà la prossima settimana.

Una novità, senza dubbio, quella di far disputare un Gran Premio in un Paese diverso da coloro che l'organizzano e la cui distanza è di 6.000 km. In passato, si è corso per anni il GP di San Marino a Imola (periodo 1981-2006), il GP di Lussemburgo sul tedesco Nurburgring (1997 e 1998), il GP di Svizzera sul tracciato francese di Digione nel 1982.

Il primo turno libero ha visto primeggiare la Red Bull-Ford di Max Verstappen. L'olandese quattro volte campione del mondo, proprio ieri ha annunciato che il fine settimana del 18 ottobre debutterà nel prestigioso campionato GT World Challenge Endurance al volante della Mercedes del proprio team, Verstappen Racing, dividendo la vettura con gli esperti Ben Barnicoat e Chris Lulham. La sua passione per le corse Gran Turismo non ha limiti.

Verstappen con la Red Bull-Renault aveva vinto l'ultima gara F1 che si è corsa a Sepang nel 2017 precedendo la Mercedes di Lewis Hamilton. E proprio il pilota britannico aveva siglato la pole in 1'30"076. Ecco, se si guarda al riferimento cronometrico siglato da Verstappen nel primo turno odierno, si impallidisce: 1'37"520.

Certamente i tempi scenderanno, occorre trovare il giusto set-up un po' per tutti, ma 7"5 di differenza evidenziano come questa F1 alla ricerca di non si sa bene cosa con le attuali power unit "elettriche" lasci sempre più perplessi.

Alle spalle di Verstappen troviamo la Mercedes che, nel Paese del colosso petrolifero Petronas che sponsorizza da sempre la squadra di Toto Wolff, adotta i suoi colori. A portarla al secondo posto è stato George Russell lontano ben 4 decimi dalla Red Bull. La W17 presenta un nuovo pacchetto aerodinamico e ci sarà da lavorare. Andrea Kimi Antonelli è quinto a 1" da Verstappen.

Buon terzo Isack Hadjar con l'altra Red Bull mentre un buon avvio lo ha avuto la Ferrari, quarta con Charles Leclerc e con Lewis Hamilton sesto. Non si potrà che crescere. Subito in top 10 l'Alpine-Mercedes di Pierre Gasly, settimo, davanti alle due Racing Bulls-Ford e all'Audi di Nico Hulkenberg che ha iniziato col piede giusto. In difficoltà con le gomme soft la McLaren-Mercedes.

Venerdì 2 ottobre 2026, libere 1

1 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'37"520 - 18 giri

2 - George Russell (Mercedes) - 1'37"903 - 21

3 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'38"303 - 19

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'38"367 - 20

5 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'38"580 - 19

6 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'38"590 - 16

7 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'38"715 - 18

8 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'39"106 - 18

9 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'39"197 - 24

10 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'39"211 - 19

11 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'39"276 - 18

12 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'39"293 - 16

13 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'39"548 - 21

14 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'39"683 - 18

15 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'40"158 - 19

16 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'40"311 - 18

17 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'40"321 - 17

18 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'40"413 - 17

19 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'40"531 - 18

20 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'40"605 - 21

21 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'40"800 - 19

22 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'40"820 - 19