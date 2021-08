GP del Belgio, 2° turno: Verstappen fa il miglior tempo poi sbatte. A muro anche Leclerc

SPA - Secondo turno libero piuttosto movimentato a Spa. Max Verstappen, autore del primo tempo in 1'44"472 con gomme soft, a una manciata di minuti dalla bandiera a scacchi ha picchiato col posteriore alla curva 8 ad una velocità piuttosto sostenuta. Sospensione destra e ruota fortemente danneggiate e volto cupo per Christian Horner che vede aumentare sempre più i costi dovuti ad incidenti, causati da altri come a Budapest e Silverstone, o dai propri piloti. La sessione è finita così, in bandiera rossa. Verstappen aveva girato molto forte poco prima mettendosi dietro le due Mercedes, che però hanno impiegato per segnare i loro migliori riferimenti cronometrici, gomme medie.

Valtteri Bottas con 1'44"513 si è messo dietro Lewis Hamilton, 1'44"544 mentre molto bene ha viaggiato Fernando Alonso, quarto con l'Alpine-Renault in 1'44"953. A 15 minuti dalla fine del turno, un'altra bandiera rossa era stata chiamata da Charles Leclerc che mentre iniziava a spingere con gomme soft, in uscita dalla variante dopo il rettifilo del Kemmel ha perso il posteriore della Ferrari andando a sbattere all'imbocco della curva 8. Un incidente che raramente si è visto in quel punto del tracciato belga. Leclerc ha così terminato 18esimo, tempo realizzato con pneumatici medi.

Ancora una grande prestazione per Pierre Gasly, quinto con l'Alpha Tauri-Honda e vicinissimo ad Alonso. Veloce l'Aston Martin-Mercedes, sesto con Lance Stroll e ottava con Sebastian Vettel. Tra loro, Esteban Ocon con l'Alpine-Renault, protagonista di un testacoda. In top 10 Lando Norris con la McLaren-Mercedes, nono, e Sergio Perez, con gomme medie. La prima Ferrari è 11esima con Carlos Sainz mentre Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo è buon 13esimo. In difficoltà Daniel Ricciardo con la seconda McLaren, soltanto 15esimo, mentre George Russell con la Williams-Mercedes è 17esimo dietro al compagno Nicholas Latifi.

Venerdì 27 agosto 2021, libere 2

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'44"472 - 12 giri

2 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'44"513 - 14

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'44"544 - 13

4 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'44"953 - 19

5 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'44"965 - 17

6 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'45"180 - 14

7 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'45"302 - 15

8 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'45"336 - 16

9 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'45"386 - 18

10 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'45"404 - 13

11 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'45"517 - 14

12 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'45"758 - 17

13 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'45"789 - 16

14 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'45"967 - 18

15 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'46"118 - 14

16 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'46"198 - 17

17 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'46"665 - 14

18 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'46"836 - 13

19 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'47"335 - 14

20 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'47"529 - 15