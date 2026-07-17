F1, Gp Belgio libere 1: Verstappen brilla davanti a Hamilton e Leclerc, ma rispetto al '25 le monoposto sono più lente di 5"

Che imbarazzo. La Formula 1 raggiunge il circuito più bello del mondo, assieme a Suzuka, con i suoi 7 km di curve veloci, lunghi rettifili, il mitico tratto Eau Rouge-Raidillon, ed ecco che proprio come sul circuito giapponese, emergono grossolanamente i problemi di ricarica della batteria. Ma Spa ha evidenziato ancora i limiti di questa scelta motoristica. il rallentamento nel rettilineo del Kemmel è evidente così come nel tratto finale, velocissimo, che sfocia nella chicane che precede l'arrivo. Un tormento per le orecchie che la regia televisiva della Formula 1 ha cercato in tutti i modi di cancellare evitando di proporre, proprio nella parte conclusiva dei tratti veloci, le immagini dall'abitacolo.

Il cronometro dice tutto. Nel primo turno libero dello scorso anno, al primo posto vi era la McLaren-Mercedes di Oscar Piastri con il tempo di 1'42"022.. L'ultimo, Oliver Bearman con la Haas-Ferrari, aveva il crono di 1'45"077. Ebbene, Max Verstappen, attuale leader della prima sessione di Spa, ha realizzato il miglior tempo in 1'47"070. La differenza è enorme tra il Piastri 2025 e il Verstappen 2026: 5"048. E, addirittura, l'olandese è a 1"993 dal riferimento di Bearman 2025. La temperatura aria odierna è stata di 24 gradi, un anno fa 22. E ancora. La velocità perduta rispetto al 2025 nel tratto Eau Rouge-Raidillion è di 35 km/h mentre nel tratto finale che porta alla variante sono ben 45 i km/h lasciati per strada. Come detto sopra, imbarazzante.

Tornando al risultato di questa prima sessione, la Red Bull-Ford nonostante il ritorno all'ala posteriore "antica", riutilizzata dopo che quella che fa le capriole stile Ferrari aveva causato l'uscita di pista di Verstappen a Silverstone, è stata la più scaltra con l'olandese che si è preso il primo posto davanti alle due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. a poco meno di due decimi di distacco. La bella prestazione della Red Bull trova conferma anche da Isack Hajdar, ottimo quarto. Il motore Mercedes non ha lasciato il segno in questo inizio di weekend. Il primo è quello installato sulla McLaren di Oscar Piastri, quinto e costretto a fermarsi nel finale per un problema idraulico.

Dietro all'australiano, ecco la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, solo sesto e anche costretto a evitare in piena velocità un Carlos Sainz distratto che procedeva lentamente. Il compagno di Antonelli, George Russell, è ottavo preceduto dal campione del mondo Lando Norris. Ancora un buon avvio per la Racing Bulls-Ford, nona con Arvid Lindblad e bene anche Gabriel Bortoleto con l'Audi, decimo. Spa evidenzia tutte le criticità della Aston Martin di Adrian Newey. Lance Stroll ha rimediato un distacco di 2" non dal vertice... ma dalla Williams-Mercedes di Sainz, terz'ultima e dietro anche alle due Cadillac-Ferrari. Fernando Alonso non ha girato, al suo posto il tester Jak Crawfort, ultimissimo a 6" da Verstappen.

Venerdì 17 luglio 2026, libere 1

1 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'47"070 - 23 giri

2 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'47"215 - 21

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'47"277 - 22

4 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'47"322 - 22

5 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'47"522 - 21

6 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'47"603 - 22

7 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'47"931 - 19

8 - George Russell (Mercedes) - 1'47"959 - 22

9 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'48"234 - 24

10 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'48"406 - 18

11 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'48"432 - 24

12 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'48"962 - 23

13 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'49"010 - 21

14 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'49"337 - 24

15 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'49"403 - 23

16 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'49"449 - 21

17 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'49"712 - 23

18 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'49"839 - 21

19 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'50"226 - 22

20 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'50"862 - 25

21 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'52"808 - 19

22 - Jak Crawford (Aston Martin-Honda) - 1'53"199 - 22