GP del Belgio, libere 2: Antonelli guida il gruppo con la Mercedes, poi Norris. Hamilton quarto, in difficoltà Leclerc

Nel primo turno libero, la Mercedes era apparsa in difficoltà, ma si era trattato di un errore di valutazione della temperatura dell'asfalto e di conseguenza l'assetto delle due W17 era sbagliato. Prontamente si è corsi ai ripari e nella seconda sessione, la Mercedes è tornata ad essere padrona della situazione come accade (non sempre però,,,) da inizio stagione.

A mettere tutti in riga ci ha pensato Andrea Kimi Antonelli che, appena montate le gomme soft, ha fatto la differenza con il tempo di 1'45"944, Soltanto Lando Norris, con la McLaren-Mercedes, è riuscito ad avvicinarlo chiudendo secondo a 0"190. Più ampio il divario con gli altri. Max Verstappen, che ha comandato il primo turno, è terzo a 0"472 mentre Lewis Hamilton con la Ferrari è quarto a ben 0"747. Ancora peggio Charles Leclerc, 11esimo a 1"524.

Insomma, un vero dominio quello di Antonelli reso ancora più fragoroso dalla difficoltà incontrata dal suo compagno George Russell, appena ottavo a 1"285. L'inglese ha accusato problemi di aderenza nel posteriore della sua monoposto. Isack Hadjar con la seconda Red Bull è risultato quinto a un paio di decimi dal "capo" Verstappen, mentre Oscar Piastri con la seconda McLaren è sesto e molto lontano da Norris, 8 decimi, ma ha saltato i primi 20 minuti del turno per il problema idraulico riscontrato nella prima sessione.

Sensazioni contrastanti in casa Alpine. Franco Colapinto ha brillato con il settimo crono mentre Pierre Gasly ha semi distrutto la sua monoposto andando a sbattere forte in uscita dalla curva 13 e causando una inevitabile bandiera rossa. Top 10 per le due Racing Bulls-Ford con Arvid Lindblad nono e Liam Lawson decimo. Segnali di crescita per la Haas-Ferrari, continua a deludere la Williams-Mercedes. Rispetto al primo turno, un passo indietro per l'Audi mentre sempre sul fondo sono Cadillac e l'inguardabile Aston Martin.

Venerdì 17 luglio 2026, libere 2

1 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'45"944 - 18 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'46"134 - 18

3 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'46"416 - 21

4 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'46"691 - 16

5 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'46"714 - 20

6 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'46"926 - 11

7 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'47"147 - 20

8 - George Russell (Mercedes) - 1'47"229 - 20

9 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'47"294 - 20

10 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'47"434 - 16

11 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'47"468 - 18

12 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'47"792 - 16

13 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'47"952 - 17

14 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'47"958 - 19

15 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'48"019 - 19

16 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'48"256 - 19

17 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'48"333 - 16

18 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'48"955 - 15

19 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'49"199 - 19

20 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'49"596 - 20

21 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'51"191 - 17

22 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'51"418 - 19