GP del Belgio, libere 3: con la pioggia comandano le Red Bull di Verstappen e Perez, disperse le Ferrari

SPA - Piove in Belgio e non è certo una sorpresa. Il terzo turno libero non ha quindi espresso il meglio in vista della qualifica, che chissà in che condizioni meteo si svolgerà considerando la facilità con cui da queste parti il tempo cambia. La Red Bull-Honda però, non è stata con le mani in mano ed ha piazzato i suoi due piloti nelle prime due posizioni con Max Verstappen velocissimo in 1'56"924 e Sergio Perez secondo in 1'57"871. La Mercedes è terza con Lewis Hamilton, 1'57"966 il suo tempo, ma con la convinzione che il pilota britannico si è tenuto in tasca un ampio margine. Inutile rischiare un incidente a pochi minuti dalla qualifica. Valtteri Bottas però, che oggi compie 32 anni, è stato piuttosto lento ed è solo 11esimo a 2"8 dalla vetta.

Sono così saliti alla ribalta Lando Norris con la McLaren-Mercedes, ottimo quarto, Esteban Ocon con l'Alpine-Renault e Lance Stroll con l'Aston Martin-Mercedes, rispettivamente al quarto, quinto e sesto posto. PIerre Gasly con l'Alpha Tauri-Honda li segue, ma un testacoda ad alta velocità lo ha convinto a procedere con maggiore calma. In top 10 troviamo Sebastian Vettel, George Russell che si è superato con la Williams-Mercedes, e Fernando Alonso. Male, molto male, la Ferrari. Non sembra che i due Carletti del team siano andati di conserva: Sainz è 14esimo a 3"8 da Verstappen, Leclerc è addirittura 16esimo dietro alla Haas-Ferrari di Mick Schumacher. Il team ha dovuto cambiare il telaio a Leclerc dopo l'incidente nel secondo turno libero. Problemi ai freni per l'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen: un inconveniente grave su un circuito come Spa.

Sabato 28 agosto 2021, libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'56"924 - 10 giri

2 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'57"871 - 7

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'57"966 - 9

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'58"509 - 11

5 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'58"913 - 15

6 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'59"205 - 16

7 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'59"324 - 14

8 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'59"436 - 15

9 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'59"492 - 9

10 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'59"613 - 16

11 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'59"808 - 14

12 - Nichoals Latifi (Williams-Mercedes) - 1'59"981 - 11

13 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 2'00"456 - 13

14 - Carlos Sainz (Ferrari) - 2'00"749 - 17

15 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 2'01"269 - 18

16 - Charles Leclerc (Ferrari) - 2'01"370 - 14

17 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 2'01"510 - 20

18 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 2'01"512 - 20

19 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 2'01"792 - 19

20 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 2'04"382 - 3