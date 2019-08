Gp Belgio, libere ancora nel nome Ferrari. Leclerc scatenato: a 6 decimi Vettel a 8 le Mercedes

SPA - Le Ferrari mantengono la leadership dei tempi anche nella seconda sessione di prove libere del venerdì del Gp del Belgio, in programma domenica a Spa. Dopo l’1’44«574 fatto segnare in mattinata da Sebastian Vettel, nel pomeriggio è stato Charles Leclerc a mettersi tutti dietro, con 1’44»123, seguito a 630 millesimi dal tedesco e a circa otto decimi da Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. I due piloti della Mercedes hanno testato le soft non usate nella Pl1 ma sono riusciti solo a sopravanzare le Red Bull, rimanendo staccati dalle Rosse in modalità qualifica, mentre hanno dimostrato passo migliore nell’assetto da gara. Entro il secondo di distacco è rimasto anche Sergio Perez con la Racing Point, quinto davanti a Max Verstappen con la Red Bull, staccato di 1«271 da Leclerc. Ottimo settino tempo per l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen (+1»585), che si è tenuto alle spalle nell’ordine Lance Stroll (Racong Point), Daniel Ricciardo (Renault) e Alexander Albon (Red Bull).