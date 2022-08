GP di Spa, prove libere 3: Perez il più veloce davanti a Verstappen, Leclerc esce di pista

Con Max Verstappen e Charles Leclerc costretti a partire dall'ultima fila per il cambio delle rispettive power unit, si presume che la battaglia nel GP del Belgio sarà ristretta alla Red Bull-Honda di Sergio Perez e alla Ferrari di Carlos Sainz. Con eventuali intrusioni di un terzo incomodo, che potrebbe essere Lando Norris con la McLaren-Mercedes oppure la Mercedes con uno dei due piloti, George Russell o Lewis Hamilton.

Ebbene, nel terzo turno libero, Perez dopo un venerdì tutto in salita ha calato l'asso prendendosi con forza il primo tempo in 1'45"047 e battendo il compagno di squadra Verstappen, secondo, per 137 millesimi.

Le prove

Due Red Bull davanti a tutti dunque, mentre la Ferrari ha rimediato il terzo posto con Sainz, ma a 777 millesimi. Un distacco notevole che sorprende e lascia perplessi. Ancora più lontano Leclerc, settimo a 1"073, protagonista di una uscita di pista alla curva 12 ad alta velocità, ma conclusasi con un leggero "bacio" alle barriere tanto che è riuscito a ripartire e tornare ai box. Con queste premesse, la Red Bull appare decisamente favorita per la qualifica mentre la McLaren-Mercedes ha lanciato un positivo segnale con Lando Norris, quarto davanti a Fernando Alonso, molto veloce con l'Alpine-Renault e a Russell. Nella top 10 si è infilato un ottimo Sebastian Vettel con la Aston Martin-Mercedes, poi i francesi Esteban Ocon e Pierre Gasly. Indietro Hamilton, solo 12esimo.

Sabato 27 agosto 2022, libere 3

1 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'45"047 - 19 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'45"184 - 19

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'45"824 - 13

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'45"965 - 20

5 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'46"061 - 16

6 - George Russell (Mercedes) - 1'46"071 - 19

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'46"120 - 12

8 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'46"166 - 18

9 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'46"601 - 24

10 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'46"604 - 19

11 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'46"646 - 18

12 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'46"769 - 20

13 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'46"811 - 20

14 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'46"836 - 20

15 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'46"881 - 20

16 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'46"975 - 16

17 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'46"982 - 14

18 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'47"035 - 23

19 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'47"089 - 20

20 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'52"494 - 6