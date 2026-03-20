Gp Brasile: Acosta (Ktm) davanti a Miller (Yamaha) nelle prime libere, terzo Bezzecchi su Aprilia, poi la Ducati di Marc Marquez

Pedro Acosta è il più veloce nella prima sessione della storia della MotoGp a Goiania,sede del nuovo Gp del Brasile, disputata su pista bagnata ma che è andata migliorando nei minuti fiale. Lo spagnolo della Ktm gira in 1'26«688 e precede l'australiano Jack Miller (1'26«775), l'unico competitivo con le gomme slick, in sella alla Yamaha è Marco Bezzecchi (1'26«918) con l'Aprilia. Quarto tempo per la Ducati ufficiale dello spagnolo Marc Marquez (1'26«975), per larghi tratti in testa alla classifica. Nono tempo per l'altra moto ufficiale della scuderia di Borgo Panigale, quella di Francesco 'Pecco' Bagnaia, staccato di quasi nove decimi.