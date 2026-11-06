Gp Brasile, Antonelli: «È solo l'inizio, voglio continuare a vincere. A Monza il successo più bello»

Pochi giorni dopo essere diventato il più giovane campione del mondo di sempre in Formula 1, il fuoriclasse di Bologna ha raccontato a Sky sport tutte le sue emozioni di questa stagione in un lunga intervista esclusiva: dalle tantissime scaramanzie con le quali ha contagiato tutto il paddock, all'importanza di aver costruito attorno a se un gruppo di persone fidate, fino alle difficoltà della passata stagione, decisive per il suo salto di qualità.

«E' solo l'inizio - dice il pilota italiano della Mercedes - voglio continuare a vincere, mentre quello a Monza è stato il successo più bello». Poi Antonelli assicura di voler restare umile nonostante il trionfo che lo lancia nella storia della Formula 1: «voglio restare sempre me stesso». Appena arrivato in Brasile in vista del Gp Antonelli ha incontrato la famiglia del suo idolo, salendo a bordo della Lotus di F1 del 1986. «Sono stato alla residenza di Ayrton Senna, salendo sulla sua Lotus 1986 ho capito come fosse tutto diverso e ho ancora più rispetto per quell'epoca. Il mio casco dedicato a lui? È già uno dei miei preferiti».