Norris conquista il GP di San Paolo, secondo uno strepitoso Antonelli che chiude in volata su Verstappen

Dalla pole alla vittoria, come in Messico. Lando Norris (McLaren-Mercedes) si è ripetuto in Brasile aggiungendovi anche la pole e la vittoria nel format sprint. Un Norris schiacciasassi in questo periodo, capace ora di portarsi a più 24 punti su Oscar Piastri nella classifica di campionato. L'australiano l'ha combinata nuovamente grossa quando, alla ripartenza dalla safety-car intervenuta al primo giro per l'uscita di Gabriel Bortoleto, da quarto si è buttato all'interno di Andrea Kimi Antonelli e Charles Leclerc, che lo precedevano. Una manovra azzardata, che lo ha portato al contatto con Antonelli. Il bolognese della Mercedes è rimbalzato su Charles Leclerc, costretto al ritiro per la rottura della sospensione. Antonelli si è salvato ed ha proseguito mentre Piastri è stato penalizzato di 10".

Norris, a parte le situazioni del cambio gomme, due per quasi tutti, ha sempre condotto la gara. Piastri ha perso la seconda posizionie quando ha scontato la penalità nel primo pit-stop, e così alle spalle di Norris si è portato uno strepitoso Antonelli. Il 19enne bolognese, al suo primo anno di F1, ha corso da veterano. Nel finale, quando Max Verstappen, partito dai box, con le gomme soft ha attaccato e superato George Russell che era terzo, per Antonelli si è fatta dura. Negli ultimi 5 giri, il bolognese si è dovuto difendere da un Verstappen sempre più minaccioso. Andrea non ha sbagliato nulla non permettendo al rivale della Red Bull di prendergli la scia. Semplicemente fantastico. Antonelli ha così concluso secondo, miglior risultato in carriera dopo il terzo posto di Montreal.

Grande anche la gara di Verstappen, che giro dopo giro ha saputo recuperare fino al terzo posto finale. Russell ha terminato quarto davanti a un Piastri sempre più in difficoltà e che commette errori in continuazione come mai gli era capitato prima. Sesto posto per un sempre più forte Oliver Bearman con la Haas-Ferrari. Festa anche nel box Racing Bulls. Il team di Faenza ha piazzato Liam Lawson settimo e Isack Hadjar ottavo. Da applausi Nico Hulkenberg, unico a effettuare un solo pit-stop con la Sauber-Ferrari, e nono all'arrivo. Con le gomme soft ha percorso 35 giri, un record. L'ultimo punto è andato a Pierre Gasly con la Alpine-Renault.

Giornata storta per la Ferrari. Leclerc poteva puntare al podio ma la sua gara è finita dopo pochi chilometri per l'incidente innescato da Piastri. Sfortunato anche Lewis Hamilton. Al via è stato urtato da Carlos Sainz e poco dopo ha danneggiato l'ala anteriore con Franco Colapinto. A quel punto ha cambiato il musetto, ma la sua Ferrari è divenuta inguidabile. Ha proseguito da ultimo finché non si è deciso di ritirare la vettura.

La cronaca

Norris vince bene con 10"4 su uno strepitoso Antonelli che resiste all'assalto finale di Verstappen, favoloso anche lui se condiseriamo che è partito dai box. Quarta posizione Russell che ha tenuto dietro Piastri. Gran sesto posto anche per Bearman davanti a Lawson Hadjar Hulkenberg e Gasly, questi i piloti a punti. A seguire, Albon Ocon Sainz Alonso Colapinto Stroll Tsunoda.

Antonelli fa tutto bene, Verstappen non riesce ad attaccarlo e tiene il secondo posto

Ultimo giro - Antonelli sta resistendo alla grande a Verstappen

70° giro - Antonelli ha resistito un altro giro. E ne mancano 2

69° giro - Antonelli e Verstappen vicinissimi

67° giro - Il divario tra Antonelli e Verstappen è di 1"2

65° giro di 71 - Verstappen è a 1"8 da Antonelli, Piastri intanto vede Russell e tenterà di soffiargli il quarto posto

64° giro - Antonelli è ora nel mirino di Verstappen, si trova a 2"3

63° giro - Verstappen supera con una gran manovra all'esterno della prima curva Russell

Verstappen ha già nel mirino Russell che non ha molte armi per difendersi

61° giro di 71 - Verstappen è a 1"4 da Russell

L'ingegnere di Verstappen, Lambiase, invita Verstappen a spingere per prendere e superare le due Mercedes davanti a lui

Norris ha 6" di vantaggio su Antonelli, 8"6 su Russell e 11"5 su Verstappen. I primi tre hanno gomme medie, Verstappen ha le soft e tenterà di dare il tutto per tutto per agguantare il podio

58° giro di 71 - La girandola dei pit-stop dovrebbe essere terminata, almeno per i piloti nelle prime posizioni

55° giro - Verstappen saluta la prima posizione e rientra ai box per mettere quattro gomme soft. Rientra quarto

Piastri è sesto, ha superato Bearman e vede Lawson

Nel caos dei pit-stop, abbiamo Verstappen che conduce con gomme medie che hanno già percorso 18 giri. Norris lo segue a 7"2 con le medie che hanno 2 giri, poi Antonelli è a 5"8 da Norris e gomme che hanno 5 giri, Russell quarto con gomme che hanno 4 giri poi Lawson che dovrà fermarsi a breve perché le sue medie hanno già 34 giri

53° giro - Verstappen diventa leader con 7"4 su Norris. Ai box Piastri per il secondo pit e monta le medie

51° giro - Secondo pit per Norris che riparte con le medie, Russell supera Lawson

50° giro di 71 - Antonelli supera rapidamente Lawson e va quarto, Russell è sesto e mette nel mirino Lawson

Duello tra Hulkenberg e Bearman per il settimo posto. L'inglese attacca il tedesco alla prima curva, ma questi gli resiste bene. Bearman allora gli prende la scia nel successivo rettifilo e lo passa

49° giro - E' una gara senza respiro. Russell ai box per le gomme medie

48° giro - Secondo pit-stop per Antonelli,, gomme medie, rientra sesto. Ai box anche Ocon e Tsunoda, rispettivamente medie e... medie

Hulkenberg in pieno recupero con le soft diventa settimo superando Ocon mentre Bearman, anche lui con gomme fresche, ma medie, è nono passando Albon

43° giro - Secondo pit-stop per Bearman che occupava un brillante quarto posto. L'inglese della Haas mette le medie e rientra 11esimo

41° giro di 71 - Norris conduce con 7"7 su Antonelli, 13"8 su Russell, 18"5 su Bearman, 20"7 su Verstappen, 25"8 su Piastri, poi Lawson Ocon Hulkenberg Alonso Albon Colapinto Stroll Hadjar Tsunoda Gasly Sainz

Piastri supera Lawson e va sesto

Verstappen Hadjar Tsunoda Gasly e Sainz hanno effettuato due pit-stop, gli altri uno

Anche Hadjar si è fermato per il cambio delle irelli montando le medie

39° giro - Piastri entra in pit-lane per il cambio gomme, monta le soft, sconta i 10" di penalità e rientra in gara in ottava posizione

Hamilton, che viaggiava ultimo con problemi sulla macchina, viene invitato ai box per ritirarsi

Verstappen è ottavo e lotta con Gasly che poi supera facilmente alla prima curva

37° giro - Hulkenberg cambia le gomme, da medie a soft.

Antonelli è terzo a 7" da Norris e quando Piastri si fermerà, già 36 giri con le medie per lui, salirà secondo

Ai box Albon, monta le soft

35° giro - Pit-stop per Russell e Verstappen, rispettivamente montano soft e medie

34° giro - Piastri leader cerca di guadagnare terreno considerando i 10" di penalità che dovrà scontare quando si ferma per il pit-stop. Secondo a 8"8 c'è Russell, Norris è terzo a 12"4, Verstappen è quarto a 15". A 2"8 da lui arriva veloce Antonelli

Norris riprende la gara da quarto dietro a Verstappen, non perde tempo e subito supera l'olandese

31° giro - Pit-stop per il leader Norris, gomme soft per lui

Antonelli supera anche Albon e va quinto

30° giro - Norris comanda su Piastri Russell Verstappen Albon Antonelli Hulkenberg Bearman Colapinto Stroll Hadjar Gasly. Ai box Colapinto e Stroll

Antonelli scatenato raggiunge e supera Hulkenberg, Alonso va ai box e passa dalle hard alle medie

29° giro - Sale a 6"2 il vantaggio di Norris sul compagno Piastri, che poi dovrà scontare i 10" di penalità

Antonelli scavalca Alonso ed è settimo

26° giro - Antonelli va all'attacco di Alonso che monta gomme hard dall'inizio della gara

Antonelli supera Colapinto ed è già ottavo favorito anche dal cambio gomme di Tsunoda

23° giro - Norris veleggia con 5"2 su Piastri e 11"4 su Russell

Bel sorpasso di Gasly su Ocon per il 14esimo posto

22° giro - Pit-stop per Antonelli che monta le medie e riprende la gara da 11esimo

21° giro - Verstappen supera Albon e si ritrova quinto per via dei cambi gomme degli avversari. Hulkenberg passa Alonso e va settimo

20° giro - Si ferma anche Lawson per prendere le medie

19° giro - Pit-stop per Bearman Hadjar e Gasly, oltre che Sainz. Ripartono con le medie

Piastri viene penalizzato di 10" per il contatto con Antonelli e che ha causato il ritiro di Leclerc

Hamilton di nuovo ai box, monta gomme medie e dice che dopo quel contatto la macchina è inguidabile

14° giro - Norris ha 2"2 di vantaggio su Piastri, Antonelli è terzo a 4" e precede Russell di 2"4. Hadjar è quinto davanti a Bearman Lawson Gasly Albon Sainz Alonso Hulkenberg Verstappen Tsunoda Colapinto Stroll Ocon che ha messo le gomme medie

13° giro - Bearman infila Lawson per la sesta posizione, Verstappen passa Hamilton per la 15esima

10" di penalità per Tsunoda per un contatto con Stroll

12° giro - Russell attacca bene Hadjar e lo supera salendo quarto

Norris controlla bene Piastri, poi Antonelli è terzo davanti ad Hadjar Russell Lawson Bearman Gasly Albon Sainz Alonso Hulkenberg Tsunoda Colapinto Hamilton Verstappen Stroll Ocon

La gara riprende dopo un breve periodo di SC

Verstappen va ai box per cambiare le gomme causa foratura, Leclerc si ritira con la sospensione anteriore sinistra divelta

Riparte la gara, Piastri attacca sia Antonelli sia Leclerc alla prima curva, si butta all'nterno dell'italiano che chiude la linea. Piastri non ha spazio e colpisce Antonelli che di rimbalzo va contro Leclerc

Hamilton ha cambiato il musetto ed ora si deve rimboccare le maniche trovandosi ultimo

Hamilton è entrato in contatto con Sainz alla prima curva, ha perso terreno e mentre cercava di recuperare superando la Alpine di Colapinto, ha danneggiato il musetto

Bortoleto ha tentato una manovra inutile su Stroll e ne ha pagato le conseguenze andando contro le barriere. Il suo primo weekend a casa sua è stato disastroso: l'incidente di sabato nella gara Sprint ed ora questa uscita.

Parte bene Norris subito insidiato da Antonelli e Leclerc,, poi Piastri Hadjar Lawson Russell Bearman Gasly e Alonso in top 10. Avvio disastroso di Hamilton che danneggia l'ala anteriore

Giro di ricognizione iniziato

Dalla corsia box parte Verstappen (16esimo in qualifica) perché ha cambiato la power unit. Anche Ocon parte dalla pit-lane

Vediamo la scelta delle gomme: hard per Stroll, Alonso, Verstappen, Ocon; medie per Norris Leclerc Piastri Russell Hulkenberg Albon Colapinto. Antonelli ha le soft per andare subito all'attacco. Come lui anche Hadjar Lawson Bearman Gasly Hamilton Sainz Bortoleto.

Non piove a San Paolo, ma ci sono appena 18 gradi

E' un giorno incredibile per i colori italiani del motorsport. Andrea Kimi Antonelli scatterà dalla prima fila nel GP del Brasile sul circuito Interlagos di San Paolo. Un vero e proprio evento perché non accadeva da ben 16 anni, dal GP di Suzuka del 2009 quando Jarno Trulli, con la Toyota, partì dalla seconda piazzola della prima fila dietro alla Red Bull di Sebastian Vettel.

Poi, un lungo incantesimo spezzato da questo ragazzino di 19 anni, compiuto lo scorso agosto, che è al primo anno di F1 ed è stato buttato nella mischia dalla Mercedes, da Toto Wolff che crede immensamente in lui. Antonelli in qualifica è stato battuto dal solo Lando Norris, con la McLaren-Mercedes, leader del mondiale e che ha la grande chance di allungare ulteriormente su Oscar Piastri, secondo in campionato a 9 punti di distanza. Piastri parte quarto, in seconda fila, e al suo fianco c'è la Ferrari di Charles Leclerc.

Il monegasco, abilissimo nella gestione della qualifica, non nasconde che farà il possibile per attaccare Antonelli e Norris, non nasconde che sogna la vittoria. Più indietro Lewis Hamilton, 13esimo, mentre Max Verstappen che si proponeva come terzo incomodo nella rincorsa al titolo iridato dopo le belle prestazioni delle ultime gare, a San Paolo è naufragato assieme alla sua Red Bull. Solo 16esimo in qualifica, ha scelto di partire dai box per sostituire la power unit Honda.