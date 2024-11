GP Brasile, gara Sprint: dominio McLaren, Piastri fa vincere Norris. Leclerc quarto davanti a Sainz

Dominio McLaren nella gara Sprint di San Paolo. Oscar Piastri, leader per 22 giri sui 24 in programma, ha poi lasciato andare il compagno di squadra Lando Norris permettendogli di vincere e recuperare un punto in più su Max Verstappen (terzo al traguardo) nella rincorsa iridata. L'olandese della Red Bull si è fatto minaccioso alle spalle delle due McLaren nei giri conclusivi dopo aver vinto un lungo duello con Charles Leclerc.

Sprint, vince la McLaren. Ferrari quarta con Leclerc

La McLaren ha forse atteso troppo per il cambio di posizioni dei due piloti, Norris fremeva, e soltanto quando Verstappen ha superato la Ferrari del monegasco, il muretto del team diretto da Andrea Stella ha iniziato a preoccuparsi. Tra l'altro, al 20° giro è stata chiamata la virtual safety car per permettere ai commissari di pista di recuperare la Haas-Ferrari di Nico Hulkenberg, ferma per un problema tecnico.

In quella occasione, Verstappen non ha rispettato quello che è il delta time, avvicinandosi in più di una occasione a Piastri, segno inequivocabile che non manteneva la velocità costante necessaria da regolamento. Poco prima che la segnalazione VSC venisse spenta per far ripartire la gara, Verstappen ha addirittura affiancato Piastri. Una manovra insensata e che lo mette a rischio penalità di 5".

Leclerc ha resistito a lungo agli attacchi di Verstappen, il quale si è anche lamentato perché il ferrarista commetteva troppi errori non riuscendo ad avvicinare le due McLaren. Al 19° giro, la Red Bull è riuscita finalmente a passare Leclerc, ma oramai era troppo tardi. Charles ha poi perso subito il contatto con Verstappen. Gara solitaria per Carlos Sainz, quinto e mai in grado di avvicinare il duo davanti a lui composto da Leclerc-Verstappen. Riassumendo, oggi la Ferrari non aveva il passo evidenziato ad Austin e Mexico City.

Sesta piazza per la Mercedes di George Russell, anche lui ritrovatosi solo con una monoposto che non ha mai offerto particolari spunti. Lewis Hamilton ha concluso 11esimo, la stessa posizione del via, ma è partito male perdendo subito qualche posizione che poi ha recuperato. I punti del settimo sono andati a un bravissimo Pierre Gasly con la Alpine-Renault il quale ha preceduto Sergio Perez, ottavo da 13esimo sullo schieramento. Il messicano, che ha così preso l'ultimo punto a disposizione nella Sprint, negli ultimi km di gara ha avuto la meglio su Liam Lawson con la Racing Bulls-Honda. La missione punti non è riuscita alla Haas, con Oliver Bearman che ha perso posizioni negli ultimi giri e Hulkenberg costretto al ritiro. Anche la Williams-Mercedes non ce l'ha fatta con Alexandera Albon decimo e Franco Colapinto 12esimo. Dai box sono partite le due Aston Martin-Mercedes e Guan Yu Zhou con la Sauber-Ferrari. Il cinese è riuscito a mettersi dietro le due "verdone", tristemente ultime con Fernando Alonso che ha lo stesso passo di Lance Stroll. Preoccupante... per Adrian Newey.

Sabato 2 novembre 2024, gara sprint

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 24 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 0"593

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1"497

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 5"656

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 7"224

6 - George Russell (Mercedes) - 12"475

7 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 18"161

8 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 18"717

9 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 20"773

10 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 24"606

11 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 29"764

12 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 33"233

13 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 34"128

14 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 35"507

15 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 41"374

16 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 43"231

17 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 54"139

18 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 56"537

19 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 57"983

Ritirato

Nico Hulkenberg