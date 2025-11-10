Gp Brasile, Leclerc e il suo ritiro: «Sono molto inc... ma non con Piastri o Kimi»

«Sono molto inc..., non c'era nulla di sbagliato nella mia manovra». Charles Leclerc analizza a Sky l'incidente che lo ha messo fuori gioco al giro 6 del Gp del Brasile: «Non sono arrabbiato con Piastri o Kimi: Oscar è stato ottimista, ma anche Antonelli aveva spazio». "È un peccato finire con un ritiro - aggiunge il monegasco nel comunicato Ferrari - Sono stato una vittima collaterale di un incidente tra Kimi (Antonelli) e Oscar (Piastri), che si sono toccati e hanno colpito la mia vettura di conseguenza. È frustrante, considerando che stiamo lottando per il secondo posto nel campionato costruttori. Ora sarà più difficile assicurarci quella posizione, e dovremo affrontare perfettamente i prossimi tre weekend per avere una possibilità. La reazione di tutto il team, che è riuscito a ribaltare completamente la situazione dal venerdì a oggi, è stata davvero un grande sforzo».