GP del Brasile, Libere 1: Norris precede Antonelli, Ferrari in chiaroscuro, Minì sorprende

Il primo Gran Premio da neo campione del mondo di Andrea Kimi Antonelli si apre con un secondo posto nelle Prove Libere 1 del Gran Premio del Brasile. Sul circuito di Interlagos, il bolognese della Mercedes ha chiuso a soli 82 millesimi da Lando Norris, autore del miglior tempo in 1’11”717. Una prestazione che conferma il buon momento del giovane italiano, subito competitivo anche dopo la conquista del titolo iridato avvenuto pochi giorni fa in Messico.

Alle loro spalle si è inserito Max Verstappen, nonostante abbia accusato problemi al volante della sua Red Bull, mentre Lewis Hamilton ha portato la Ferrari in quarta posizione. Una sessione ricca di spunti, caratterizzata dalla presenza di numerosi rookie e da una pista particolarmente scivolosa, anche a causa dei tratti recentemente riasfaltati.

Antonelli ha iniziato il proprio lavoro con le gomme Medium, mostrando immediatamente un buon ritmo. Dopo aver preso il comando della classifica con un 1’12”789, il pilota Mercedes si è migliorato ulteriormente, fermando il cronometro sull’1’11”799. Un riferimento che gli ha permesso di mantenere la leadership fino all’arrivo di Verstappen, capace di scendere a 1’11”953 sfruttando la mescola Soft. Nel corso del turno Antonelli ha commesso anche un piccolo bloccaggio all’anteriore sinistra alla prima staccta, una delle frenate più insidiose del tracciato brasiliano, senza tuttavia compromettere il proprio programma.

Nel finale, il neo iridato ha completato una breve simulazione di passo gara, proseguendo il lavoro con le gomme medie. Il rendimento sul long run è apparso meno convincente rispetto al giro secco, con un degrado piuttosto marcato che Mercedes dovrà analizzare in vista del prosieguo del fine settimana. Antonelli è tornato in pista con le Soft negli ultimi minuti, confermando comunque il secondo posto nella classifica finale. La Mercedes ha mostrato segnali incoraggianti anche con George Russell, quinto e particolarmente costante nelle simulazioni di gara. L’inglese, tuttavia, dovrà scontare una penalità di cinque posizioni sulla griglia per la sostituzione del propulsore.

A prendersi la scena nel finale è stato Norris. Il pilota McLaren, dopo aver abdicato lo scettro, ha firmato il riferimento in 1’11”717 inaugurando nel migliore dei modi il fine settimana brasiliano. Il britannico ha mostrato un buon potenziale anche sul passo gara, sebbene i differenti programmi e carichi di carburante rendano difficile un confronto diretto con gli avversari. La McLaren ha inoltre sfruttato la sessione per valutare una nuova ala anteriore sulla monoposto di Norris, raccogliendo dati importanti in vista delle prossime sessioni.

Alle spalle dei primi tre si è inserito Hamilton, quarto. Per il sette volte campione del mondo il weekend di Interlagos rappresenta un traguardo speciale, con il raggiungimento dei 400 Gran Premi in carriera. Il britannico ha concentrato il proprio lavoro soprattutto sulla preparazione della gara, mostrando un ritmo più convincente rispetto alla prestazione sul giro singolo. Una sessione che ha restituito indicazioni contrastanti per la Ferrari, impegnata anche nel programma dedicato ai giovani piloti.

A guidare la SF-26 di Charles Leclerc, diventato papà nei giorni scorsi, è stato infatti Dino Beganovic. Il pilota svedese ha avuto poco tempo a disposizione per mettersi in mostra, con la monoposto rimasta a lungo ai box per alcune modifiche, compreso un intervento al fondo piatto. Beganovic ha iniziato il turno con i rastrelli per la raccolta dei dati aerodinamici, riuscendo a completare soltanto pochi giri prima di tornare in pista nella fase conclusiva. Un ulteriore inconveniente lo ha però costretto nuovamente ai box, impedendogli di sfruttare le gomme Soft per un tentativo sul giro veloce. Il ventunesimo posto finale, dunque, non può essere considerato indicativo del suo potenziale, alla luce del chilometraggio ridotto e del programma inevitabilmente limitato.

Tra gli italiani, la prestazione più brillante è stata quella di Gabriele Minì. Il siciliano, al volante dell’Alpine di Pierre Gasly, ha chiuso in settima posizione con il tempo di 1’12”569, a circa otto decimi dal riferimento di Norris. Una prova convincente, nella quale il giovane pilota siciliano ha mostrato una progressione costante, riuscendo a inserirsi nelle prime posizioni e a precedere il compagno di squadra Franco Colapinto. Per Minì si tratta di un’altra importante occasione per accumulare esperienza al volante di una Formula 1, sfruttata nel migliore dei modi.

Buone indicazioni sono arrivate anche da Leonardo Fornaroli. Il campione in carica della Formula 2 ha preso il posto di Oscar Piastri sulla McLaren, completando un turno in crescita e risalendo progressivamente la classifica. Dopo essere rimasto a lungo nelle prime dieci posizioni, l’italiano ha concluso in undicesima posizione, confermando il valore del lavoro svolto e l’importanza di questa esperienza per il proprio percorso di crescita.

La sessione ha inoltre segnato il debutto da titolare in Formula 1 di Rafael Câmara. Il brasiliano, attualmente leader del campionato di Formula 2 e già destinato a entrare nel programma Haas, ha accelerato il proprio esordio dopo la separazione della squadra da Esteban Ocon. Per lui il dicottesimo posto, in una giornata inevitabilmente dedicata soprattutto a prendere confidenza con la monoposto e con il circuito di casa.

Tra gli altri rookie presenti in pista, Freddie Slater ha preso il posto di Nico Hülkenberg sull’Audi, mentre Colton Herta ha guidato la Cadillac di Sergio Pérez e Luke Browning la Williams di Carlos Sainz. Proprio Slater è stato protagonista di una bandiera rossa, dopo essere rimasto fermo lungo il tracciato per un problema tecnico alla propria monoposto. L’interruzione, arrivata dopo appena sei giri completati dal britannico, ha limitato ulteriormente il suo lavoro, prima che la sessione riprendesse regolarmente.

Venerdì 6 novembre 2026, libere 1

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'11"717 - 32 giri

2 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'11"799 - 31

3 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'11"953 - 28

4 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'12"041 - 30

5 - George Russell (Mercedes) - 1'12"103 - 29

6 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'12"156 - 24

7 - Gabriele Minì (Alpine-Mercedes) - 1'12"569 - 27

8 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'12"614 - 29

9 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'12"654 - 33

10 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'12"715 - 31

11 - Leonardo Fornaroli (McLaren-Mercedes) - 1'12"833 - 27

12 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'12"837 - 26

13 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'13"017 - 25

14 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'13"038 - 31

15 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'13"371 - 16

16 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'13"511 - 18

17 - Luke Browning (Williams-Mercedes) - 1'13"591 - 12

18 - Rafael Câmara (Haas-Ferrari) - 1'13"696 - 29

19 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'13"760 - 27

20 - Colton Herta (Cadillac-Ferrari) - 1'14"275 - 30

21 - Dino Beganovic (Ferrari) - 1'14"357 - 11

22 - Freddie Slater (Audi) - 1'14"966 - 7