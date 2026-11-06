GP del Brasile, Libere 2: Antonelli detta il ritmo, Ferrari insegue con Hamilton sesto

Andrea Kimi Antonelli non sembra intenzionato a rallentare dopo la conquista del titolo mondiale. Il bolognese della Mercedes ha chiuso al comando le seconde Prove Libere del Gran Premio del Brasile, confermando le ottime sensazioni già mostrate nel primo turno a Interlagos. Con il tempo di 1’10”763, il neo campione del mondo è stato l’unico a scendere sotto il muro del minuto e 11 secondi, rifilando oltre due decimi e mezzo sia a Lando Norris che a Max Verstappen. Un risultato che conferma il potenziale della W17, apparsa particolarmente efficace nel settore centrale del tracciato brasiliano.

La sessione, disputata sotto un cielo nuvoloso e con qualche goccia di pioggia intermittente, ha visto tutti i piloti titolari tornare al volante delle rispettive monoposto. Antonelli ha iniziato il lavoro con le gomme Hard, portandosi subito nelle posizioni di vertice con un 1’11”857. L’alfiere della Mercedes ha poi continuato a migliorarsi, mostrando un ritmo particolarmente convincente anche con la mescola più dura. Una volta montate le Soft per la simulazione di qualifica, Kimi ha dato lo strappo decisivo, fermando il cronometro sul riferimento che nessuno è riuscito ad avvicinare.

La Mercedes ha confermato la propria competitività anche con George Russell, quarto a 273 millesimi dal compagno di squadra. L’inglese, inizialmente più in difficoltà nel trovare il giusto bilanciamento, ha recuperato terreno nella fase conclusiva della simulazione di qualifica. Il suo fine settimana resta tuttavia condizionato dalla penalità di cinque posizioni in griglia, conseguenza della sostituzione del propulsore. Nel corso delle prove, inoltre, Russell è stato protagonista di un bloccaggio all’anteriore sinistra nella prima staccata, una delle frenate più insidiose di Interlagos.

A inserirsi tra le Mercedes è stata la McLaren di Norris, secondo a poco più di due decimi e mezzo da Antonelli. Il britannico ha confermato il buon potenziale della MCL40, presentatasi in Brasile con alcune novità aerodinamiche, tra cui una nuova ala anteriore e aggiornamenti al fondo. Terzo posto per Verstappen, che ha chiuso a soli sei millesimi dalla McLaren, mentre Oscar Piastri ha completato la top five. Il gruppo di testa si è così confermato estremamente compatto, con cinque piloti racchiusi in poco più di tre decimi.

La Ferrari ha invece vissuto una seconda sessione più complicata sul giro secco. Lewis Hamilton ha chiuso in sesta posizione, a quattro decimi e mezzo dal riferimento di Antonelli, mentre Charles Leclerc ha terminato settimo con un distacco di sette decimi. Un risultato che evidenzia le difficoltà della SF-26 nel confronto diretto con Mercedes e McLaren, soprattutto nella ricerca della prestazione assoluta.

Per Hamilton, il turno è iniziato con qualche difficoltà nel portare gli pneumatici alla corretta temperatura di esercizio. Il britannico ha lamentato un comportamento anomalo delle gomme anteriori, incappando anche in un bloccaggio nella prima staccata. Una volta montate le Soft, Lewis è riuscito a migliorare il proprio riferimento, ma la Ferrari ha continuato a perdere terreno nel settore centrale, dove la monoposto di Maranello è apparsa meno efficace rispetto alle rivali.

Leclerc, tornato al volante dopo aver lasciato la SF-26 a Dino Beganovic nelle prime prove libere, ha dovuto recuperare il tempo perso nel turno precedente. Il monegasco ha inizialmente lamentato un bilanciamento troppo spostato verso il retrotreno e alcune difficoltà in frenata. Nel corso della sessione è riuscito a migliorarsi, ma il suo tentativo più veloce è stato condizionato anche da un episodio con Rafael Câmara.

Il brasiliano della Haas, impegnato nel proprio primo fine settimana da titolare in Formula 1, si è infatti trovato sulla traiettoria di Leclerc nel tratto veloce che precede il rettilineo principale. Charles ha dovuto allargare la propria linea per evitare il contatto, perdendo tempo prezioso. Un brivido senza conseguenze per entrambi, ma che ha inevitabilmente compromesso il giro del ferrarista.

Se sul giro secco la Ferrari è apparsa distante, le simulazioni di passo gara hanno restituito indicazioni più incoraggianti. Leclerc e Hamilton hanno mostrato un ritmo più vicino a quello dei principali rivali, pur pagando ancora qualche decimo a Mercedes e McLaren. Il lavoro sulle gomme resta tuttavia un aspetto da approfondire, soprattutto in vista delle condizioni più fresche previste per il prosieguo del fine settimana. Le temperature più basse e il tracciato parzialmente riasfaltato hanno infatti reso complicato il raggiungimento della corretta finestra di funzionamento degli pneumatici.

Nel finale, la pioggia è aumentata leggermente, impedendo ai team di completare le simulazioni di gara nelle stesse condizioni di inizio turno. Antonelli ha comunque confermato un ritmo molto solido, riuscendo a mantenere un buon rendimento anche con le gomme Soft usate. McLaren, dal canto suo, ha mostrato una competitività altrettanto interessante sul passo, lasciando aperta la sfida per la pole position e per la vittoria.

La sessione si è conclusa con una nota negativa per Red Bull, che ha richiamato anticipatamente Verstappen ai box. I meccanici si sono messi immediatamente al lavoro sulla RB22, dopo che l’olandese aveva lamentato alcune difficoltà nel comportamento della monoposto. Da chiarire l’entità dell’inconveniente, che potrebbe avere ripercussioni sul programma del sabato.

Giornata in chiaroscuro per Audi. Dopo aver ceduto il volante a Freddie Slater nelle prime libere, Nico Hülkenberg non è riuscito a scendere in pista nemmeno nel secondo turno, a causa dei problemi alla power unit che avevano fermato la monoposto nel corso della mattinata. Gabriel Bortoleto ha invece sfruttato al meglio la pista di casa tanto da concludere con un ottavo crono.

Venerdì 6 novembre 2026, libere 2

1 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'10"763 - 35 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'11"016 - 29

3 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'11"022 - 23

4 - George Russell (Mercedes) - 1'11"036 - 33

5 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'11"084 - 30

6 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'11"213 - 33

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1 mezza-1'11"483 - 31

8 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'11"780 - 31

9 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'11"839 - 30

10 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'11"991 - 34

11 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'11"996 - 31

12 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'12"008 - 34

13 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'12"042 - 34

14 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'12"109 - 35

15 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'12"538 - 32

16 - Rafael Câmara (Haas-Ferrari) - 1'12"561 - 28

17 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'12"742 - 31

18 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'12"942 - 27

19 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'12"953 - 35

20 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'13"316 - 32

21 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'13"383 - 31

22 - Nico Hulkenberg (Audi) - Senza tempo