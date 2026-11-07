GP del Brasile, Libere 3: Verstappen beffa Antonelli, Leclerc quinto e Hamilton fermato dai problemi

È Max Verstappen il più veloce al termine delle Terze Prove Libere del Gran Premio del Brasile. Sul tracciato di Interlagos, l’olandese della Red Bull ha preceduto di appena 25 millesimi Kimi Antonelli, confermando un equilibrio estremamente serrato in vista delle qualifiche. Terzo tempo per Lando Norris, seguito da George Russell e Charles Leclerc, mentre Lewis Hamilton ha dovuto fare i conti con un problema tecnico che ha compromesso la sua sessione. Per le due Ferrari, inoltre, il weekend brasiliano si fa ancora più complicato a causa delle penalità in griglia.

La giornata si è aperta con una notizia importante in casa Red Bull. A seguito dei problemi accusati nella parte finale delle prove libere di ieri, sulla monoposto di Verstappen è stata sostituita l’intera power unit. L’olandese sarà quindi costretto a partire dal fondo della griglia nella gara di domenica. Tuttavia tale decisione potrebbe rivelarsi strategica considerando le previsioni meteo, che indicano pioggia per l’intera giornata. Una situazione che potrebbe favorire una rimonta, soprattutto per un pilota che ha già dimostrato di saper fare la differenza sul bagnato.

Con il cielo coperto ma l’asfalto ancora asciutto, i piloti hanno atteso qualche istante prima di scendere in pista. Tutti hanno inizialmente utilizzato le gomme Medium, concentrandosi sulla raccolta dei dati e sulla preparazione del giro veloce. A mettersi subito in evidenza è stato Antonelli, nonostante un problema al volante che lo ha costretto a rientrare ai box dopo pochi minuti. Il giovane italiano ha segnalato il malfunzionamento della paletta destra del cambio, con gli uomini Mercedes che hanno provveduto a sostituire il volante prima di rimandarlo in pista.

Una volta risolto l’inconveniente, Antonelli ha preso progressivamente confidenza con la sua monoposto, portandosi al comando della classifica con il tempo di 1’12”209. Alle sue spalle si sono alternati Verstappen e Leclerc, con il monegasco capace di inserirsi nelle prime posizioni. La Ferrari, tuttavia, non è apparsa particolarmente soddisfatta del comportamento della SF-26, con Charles che ha continuato a lamentare difficoltà nel trovare il giusto equilibrio.

La situazione è stata ancora più complicata per Hamilton. Il britannico ha inizialmente segnalato strane vibrazioni provenienti dal motore, rientrando ai box per consentire ai meccanici di effettuare le verifiche del caso. Nel frattempo, la Ferrari ha comunicato la sostituzione del motore endotermico su entrambe le monoposto, con Leclerc e Hamilton che dovranno scontare dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza di domenica.

Il problema di Hamilton, però, non si è risolto. Tornato in pista, il sette volte campione del mondo è stato costretto a rientrare nuovamente ai box con del fumo che fuoriusciva dalla sua monoposto. Il britannico è sceso dalla vettura, chiudendo anticipatamente la sessione e rinunciando alla simulazione di qualifica con le gomme Soft.

Dopo una fase di stasi, negli ultimi quindici minuti i piloti sono tornati in pista per cercare il giro veloce con la mescola più morbida. Russell è stato il primo a scendere sotto il muro del 1’12”, ma la risposta di Norris e Antonelli ha rapidamente rimescolato le carte. A prendersi la scena è stato infine Verstappen, capace di fermare il cronometro in 1’11”622. L’olandese ha preceduto Antonelli di appena 25 millesimi, con il pilota Mercedes che ha anche commesso una piccola sbavatura alla prima staccata. Terzo Norris, a poco più di un decimo, seguito da Russell e Leclerc, racchiusi in meno di tre decimi dal riferimento della Red Bull.

La Ferrari ha quindi concluso con Leclerc in quinta posizione, mentre Hamilton ha chiuso dodicesimo, senza poter effettuare alcun tentativo con le gomme Soft. Per la Scuderia di Maranello sarà fondamentale trovare il giusto assetto in vista delle qualifiche, anche considerando le penalità che renderanno ancora più difficile la gara di domenica.

Il quadro emerso dalle Libere 3 lascia comunque presagire una qualifica molto combattuta, con Mercedes, Red Bull e McLaren racchiuse in pochi decimi. L’incognita resta quella del meteo: la pioggia potrebbe arrivare già nel corso delle qualifiche, trasformando Interlagos in una roulette imprevedibile. E per Verstappen, costretto a partire dal fondo, potrebbe rappresentare un’opportunità in più per tentare la rimonta nella gara di domani.

Sabato 7 novembre 2027, libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'11"622 - 19 giri

2 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'11"647 - 21

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'11"753 - 22

4 - George Russell (Mercedes) - 1'11"806 - 22

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'11"896 - 30

6 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'11"935 - 20

7 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'12"060 - 25

8 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'12"171 - 20

9 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'12"213 - 24

10 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'12"644 - 24

11 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'12"644 - 26

12 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'12"833 - 7

13 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'12"865 - 27

14 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'12"925 - 25

15 - Rafael Câmara (Haas-Ferrari) - 1'12"981 - 19

16 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'13"109 - 20

17 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'13"147 - 25

18 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'13"171 - 23

19 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'13"303 - 21

20 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'13"573 - 32

21 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'13"722 - 19

22 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'14"766 - 7