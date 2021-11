Gp Brasile, Mercedes ricorre su mancata penalità Verstappen. Team Hamilton, “nuove prove a disposizione dei commissari”

STOCCARDA - La Mercedes ha annunciato di aver chiesto un riesame dell«incidentè tra Lewis Hamilton e Max Verstappen della Red Bull nel corso del 48/o giro del Gp del Brasile di domenica scorsa, per il quale l’olandese non è stato penalizzato. Il team delle ‘frecce d’argentò basa la sua richiesta di revisione su »nuove prove che non erano disponibili per i commissari di gara al momento della loro decisione«. Attaccato da Hamilton dall’esterno alla curva 4, Verstappen si è ‘difesò in modo aggressivo e ha portato il suo avversario fuori pista. I commissari non hanno ritenuto necessario indagare sull’accaduto, considerando che si trattava di un episodio di gara.

Tuttavia, ha spiegato in seguito il direttore di gara Michael Masi, non hanno avuto accesso a tutte le immagini, e in particolare a quelle girate a bordo della Red Bull, il che sarebbe incriminante se mostrassero un movimento intenzionale del volante verso Hamilton. In ogni caso, il britannico sette volte campione del mondo è riuscito ad avere la meglio sul rivale una decina di giri dopo, regalandosi contemporaneamente la vittoria nel gran premio brasiliano e tornando a -14 punti dal rivale nella classifica del Mondiale piloti a tre gare dalla fine. Il mondiale prosegue in Qatar, domenica prossima.