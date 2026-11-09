Gp Brasile: Mercedes vince il nono titolo costruttori con 12 vittorie e 140 punti sulla Ferrari

Dopo il titolo piloti con Kimi Antonelli, per Mercedes arriva anche il successo nel Mondiale costruttori. Decisivo il Gran Premio del Brasile, che permette al team di Brackley di mettere il sigillo definitivo su una stagione dominata sin da inizio anno. Per questo trionfo, sono arrivate 12 vittorie e 24 podi tra Kimi e Russell. Per Mercedes i punti conquistati fin qui sono 652 punti contro i 512 della Ferrari con un distacco quindi di 140 punti a tre Gp dalla fine della stagione. Si tratta del 9° titolo costruttori, il primo dal 2021.

Gran Premio del Brasile di Formula 1 nel segno della nuova generazione di campioni del mondo. In una gara piena di sorpassi, sorprese ed errori, a causa della pista bagnata al via e prima del traguardo, sorride più di tutti l'iridato uscente Lando Norris. Il pilota inglese della McLaren riesce ad avere la meglio su tutti, compreso Kimi Antonelli, più 'falloso' del solito e solo quinto dietro anche al compagno in Mercedes George Russell, dopo aver comandato la corsa nella prima parte con le gomme da pioggia. Davanti al neo campione del mondo italiano pure le due Red Bull di Isack Hadjar, terzo, e Max Verstappen, secondo e capace di rimontare fin dalla ventunesima posizione in griglia, dove si era dovuto accomodare per aver sostituito l'intera power unit. Per la Mercedes niente podio ma la soddisfazione di aver vinto anche il titolo costruttori a tre Gp dalla fine della stagione. Rimonta a metà invece per Lewis Hamilton che, scattato dal fondo per lo stesso motivo dell'olandese volante, parte benissimo raggiungendo nei primi giri la top ten, ma via via perde terreno e alla fine deve accontentarsi di una nona posizione che non può cherto farlo gioire.

Un po' meglio, ma mai davvero protagonista Charle Leclerc, eccetto uno spunto a fine corsa con un bel sorpasso sulla Racing Bulls di Liam Lawson che gli frutta alla fine la settima piazza. Pronti via con un ottimo Andrea Kimi Antonelli che al semaforo verde, dopo aver rischiato grosso nel giro di schieramento andando in testa coda sulla pista bagnata, si porta subito dalla seconda posizione sulla griglia in testa, sorprendendo la McLaren di Norris, scavalcato anche dalla Racing Bulls di Lawson. Poi Hadjar, Russell e Hulkenberg. Fenomenale l'avvio di Hamilton che scattato dalla ventesima piazza per aver sostituito l'intera power unit, in poche curve rimonta una decina di posizioni fino alla nona dietro a Piastri. Bene anche la Red Bull di Verstappen che come il sette volte campione del mondo rimonta dal fondo della griglia fino alla top ten.

E mentre Antonelli prende il largo davanti a Norris riportatosi al secondo posto e al compagno in Mercedes Russell, perde colpi Hamilton che con le gomme molto consumate torna dietro anche alla Ferrari di Leclerc e viene investigato per aver tagliato la pista traendo vantaggio. Nel frattempo smette di piovere, si asciuga il tracciato e tutte le monoposto volano al box per mettere le gomme lisce: nella bagarre la Mercedes di Russell si gira incredibilmente all'uscita della pit-lane ostruendo il passaggio di alcune vetture. Al ritorno in pista la corsa cambia padrone: Norris è velocissimo, si avvicina sempre di più ad Antonelli che va in testa coda e perde la prima posizione vedendosi superare anche dalla Red Bull di Hadjar.

Il campione del mondo della Mercedes è in difficoltà, va lungo in curva 1 e viene passato pure dall'altra Red Bull di Verstappen che va in zona podio. Molto male entrambe le Ferrai che non riescono a risalire posizioni sull'asciutto restando in decima posizione con Hamilton e quattordicesima con Leclerc a circa metà gara. Da qui in poi la situazione si stabilizza con Verstappen che si va a prendere la seconda posizione sul compagno di scuderia Hadjar e le Ferrari che entrano entrambe ma con fatica in zona punti.

Ad una decina di giri dalla bandiera a scacchi torna a piovere a Interlagos, nessuno rischia tenendosi le slick e tutti corrono a cambiare le gomme montando le intermedie da bagnato. Le posizioni sul podio restano invariate, mentre Antonelli cede il suo quarto posto a Russel perché a rischio penalità per aver ostruito la Alpine di Colapinto nell'ultimo pit-stop sotto la pioggia. Guadagna una posizione anche Leclerc che svalca in settima posizione un buon Liam Lawson, ma non cancella la nuova brutta prestazione della Rossa che anche con il sette volte campione del mondo Hamilton non riesce a far meglio di una anonima nona posizione. Finisce così con la festa di Norris e forse un briciolo di amarezza per Antonelli che forse sognava di finire più avanti della quinta piazza nella prima gara da campione del mondo sulla pista del suo mito Ayrton Senna.