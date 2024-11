GP Brasile: la qualifica, annullata per forte pioggia, si terrà domenica mattina alle 11.30, il via del GP anticipato alle 16.30

Non c'è stato niente da fare. La qualifica del Gran Premio del Brasile, causa forte pioggia insistente, è stata annullata e si disputerà domenica mattina, alle 11.30 ora italiana, le 7.30 a San Paolo. Un orario decisamente insolito per il mondo della F1 che sarà costretto a far suonare la sveglia alle 4 del mattino. Spostato l'orario della partenza del Gran Premio, che non sarà più alle 18.00 ora italiana, bensì alle 16.30, le 12.30 in Brasile. La FIA così ha deciso dopo aver consultato tutte le parti in causa e soprattutto, il meteo, che prevede nuove pioggie torrenziali domenica pomeriggio. Quindi, per evitare di dover sospendere la gara, si è reso necessario anticipare la partenza.

La sessione odierna di qualifica, era prevista per le 15 locali, le 19 in Italia, ma è stata rimandata di mezzora in mezzora finché alle 16.45 ora di San Paolo, le 20.45 italiane, è stato deciso di annullare la sessione. Peccato per il folto pubblico che, nonostante le difficili condizioni meteo, ha resistito sulle tribune, ma almeno ha potuto assistere alla gara Sprint.