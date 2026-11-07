GP del Brasile, qualifica: Norris conquista la pole sotto il diluvio, Antonelli scatterà dalla prima fila

La pioggia, tanto attesa, ha rimescolato le carte a Interlagos, trasformando le qualifiche del Gran Premio del Brasile in una lunga prova di abilità, tra aquaplaning, bandiere rosse e una pista che cambiava continuamente volto. A spuntarla è stato Lando Norris, capace di sfruttare la breve finestra di condizioni favorevoli in Q3 per conquistare la pole position. Alle sue spalle George Russell, che però dovrà scontare cinque posizioni di penalità, e Andrea Kimi Antonelli, autore di un’ottima prestazione che gli permetterà di partire dalla prima fila. Quarto tempo per Charles Leclerc, penalizzato di dieci posizioni, mentre Lewis Hamilton ha chiuso anzitempo la propria qualifica.

Il fine settimana brasiliano era già iniziato con una serie di penalità legate alle sostituzioni delle power unit. Max Verstappen e Hamilton saranno costretti a partire dal fondo dello schieramento della gara, mentre Leclerc dovrà arretrare di dieci posizioni per il cambio del motore termico. Cinque caselle indietro anche per Russell, che ha montato una nuova unità motrice sulla Mercedes. Una situazione che rendeva ancora più importante centrare una buona prestazione sul bagnato, soprattutto per chi poteva ancora giocarsi le posizioni di vertice.

La pioggia, attesa per tutta la giornata, si è presentata puntualmente proprio prima del via della Q1, aumentando rapidamente d’intensità. I piloti sono entrati in pista con le gomme intermedie, ma l’acqua stagnante ha reso subito le condizioni estremamente difficili. In diversi hanno chiesto di montare le full wet, mentre Antonelli ha segnalato un forte aquaplaning. La direzione gara ha quindi esposto la bandiera rossa interrompendo la sessione dopo pochi istanti. L’acqua era entrata persino negli abitacoli, costringendo alcuni piloti a cambiare tuta e casco durante la lunga attesa.

Dopo oltre un’ora, la qualifica è ripartita con ancora 15 minuti e mezzo sul cronometro e tutti i concorrenti equipaggiati con le gomme da bagnato estremo. L’obiettivo era riuscire a completare un giro cronometrato prima che le condizioni peggiorassero ulteriormente. La pista, invece, si è progressivamente asciutta e la classifica è cambiata più volte, con Leclerc e Hamilton inizialmente nelle posizioni di vertice.

Sotto la bandiera a scacchi è stato Norris a chiuere al comando in 1’30”939, davanti a Russell e Verstappen. Hamilton ha ottenuto il quarto tempo, mentre Leclerc ha concluso nono e Antonelli decimo, superando il taglio senza correre rischi eccessivi. Da sottolineare anche il passaggio di Rafael Câmara, al debutto in Formula 1, che ha centrato la Q2 nonostante un testacoda e un contatto con le barriere. Più sfortunato Gabriel Bortoleto: il pilota brasiliano è finito fuori pista alla curva Junção e, dopo essere riuscito a rientrare, non ha più potuto proseguire, chiudendo ultimo davanti al proprio pubblico.

La seconda manche ha visto Verstappen restare ai box, consapevole che la penalità per la sostituzione della power unit lo avrebbe comunque relegato in fondo alla griglia. La pista ha continuato a migliorare e diversi piloti hanno scelto di passare alle intermedie nel finale. Russell ha firmato il miglior tempo in 1’26”745, precedendo Liam Lawson e Isack Hadjar. Leclerc ha conquistato un buon quarto posto, mentre Antonelli ha dovuto attendere gli ultimi istanti per assicurarsi l’accesso alla Q3. Il bolognese ha chiuso decimo, appena davanti a Hamilton, eliminato in undicesima posizione.

Per il sette volte campione del mondo la qualifica si è conclusa senza un ultimo tentativo con le intermedie. Dopo il problema accusato in FP3, Ferrari aveva infatti deciso di sostituire nuovamente l’intera power unit della SF-26. Una scelta che avrebbe comunque comportato la partenza dalle retrovie e che ha spinto il team a preservare la vettura. La Q2 si è chiusa in anticipo a causa dell’incidente di Câmara, finito contro le barriere della Junção, con la bandiera rossa esposta a pochi secondi dalla conclusione.

La Q3 è stata una corsa contro il tempo e contro il meteo. Tutti i piloti sono scesi in pista con le gomme intermedie, consapevoli che la pioggia sarebbe tornata ad aumentare. Russell ha inizialmente preso il comando, ma Norris è riuscito a mettere insieme il giro decisivo in 1’27”470, precedendo il britannico della Mercedes di appena due decimi. Poco dopo, l’intensità della pioggia è cresciuta nuovamente, impedendo a tutti di migliorarsi.

Antonelli ha chiuso terzo in 1’28”095, a sei decimi dalla pole, conquistando una preziosa prima fila grazie alla penalità del compagno di squadra. Russell, infatti, arretrerà di cinque posizioni in griglia. Quarto tempo per Leclerc, che ha fermato il cronometro in 1’28”289, ma il monegasco dovrà scontare dieci posizioni sullo schieramento del GP del Brasile per la sostituzione del motore termico.

Norris scatterà dunque dalla pole position, ma dovrà prestare attenzione al fresco campione del mondo di F1 Antonelli. Al contrario Leclerc, Hamilton e Verstappen dovranno affrontare una gara in rimonta. Con la pioggia prevista anche nella giornata di domenica, Interlagos promette di continuare a regalare spettacolo anche nella gara.

Sabato 7 novembre 2026, qualifica

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'27"470 - Q3

2 - George Russell (Mercedes) - 1'27"674 - Q3 *

3 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'28"095 - Q3

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'28"289 - Q3 *

5 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'28"321 - Q3

6 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1 mezza-1'28"668 - Q3

7 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'28"763 - Q3

8 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'29"831 - Q3

9 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'30"311 - Q3

10 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'30"456 - Q3

11 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'30"001 - Q2 ***

12 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'30"369 - Q2

13 - Rafael Câmara (Haas-Ferrari) - 1'31"515 - Q2

14 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'31"687 - Q2

15 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'31"785 - Q2

16 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - senza tempo - Q1 ***

17 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'33"327 - Q1

18 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'33"449 - Q1

19 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'33"653 - Q1

20 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'33"774 - Q1

21 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'34"509 - Q1

22 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'41"564 - Q1

* Russell 5 posizioni di penalità

** Leclerc 10 posizioni di penalità

*** Hamilton e Verstappen partiranno dal fondo della griglia