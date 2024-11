GP Brasile, qualifica Sprint: Piastri soffia la pole a Norris, bene Leclerc terzo davanti a Verstappen

Di pole vere, quelle valide per il Gran Premio, Oscar Piastri non ne ha mai ottenute, ma ci è andato vicino per cinque volte avendo conquistato il secondo tempo, dunque la prima fila, a Suzuka 2023, poi quest'anno a Monte Carlo, Budapest, Monza, Baku. Invece, nelle qualifiche per la gara Sprint, si è già portato a quota due. Piastri ha siglato la pole a Losail 2023 ed ora a San Paolo 2024.

Diretta ​Gp Brasile, qualifiche Sprint: pole position per Piastri, seguito da Norris e Leclerc

Davanti a tutti c'era il suo compagno Lando Norris che aveva attraversato da leader il Q1 e il Q2. Pareva avviato alla pole con il tempo di 1'08"928, ma nel suo giro finale ha commesso un errore e Piastri gli è saltato davanti col crono di 1'08"899. Due McLaren-Mercedes in prima fila quindi, e sarà interessante vedere se ci sarà il gioco di squadra (fino ad ora mai realmente attuato) considerando che Norris è in piena corsa per il titolo piloti.

PIastri però, alla fine della qualifica, non si è fatto problemi nell'affermare che: «Correrò per vincere». Mentre il team principal McLaren, Andrea Stella, non si è nascosto: «Faremo una bella chiacchierata prima della gara Sprint e vedremo come gestire la situazione, se necessario. Per prima cosa dovremo ottenere il massimo per il team per la classifica costruttori, poi supportare Lando nella sua caccia al titolo piloti».

Positivo terzo posto per Charles Leclerc. Considerando il buon passo gara della Ferrari nell'ultimo periodo della stagione, c'è ottimismo per la gara Sprint. Meno per Carlos Sainz, non brillante in questa occasione tanto da risultare quinto. Tra le due rosse, Max Verstappen con una Red Bull-Honda come al solito poco incisiva e in una posizione scomoda.

Qualifica poco allegra per la Mercedes con George Russell soltanto sesto dopo il buon turno libero svolto e con Lewis Hamilton addirittura fuori dal Q3 e 11esimo. Ancora da applausi Pierre Gasly, che sta facendo miracoli con l'Alpine-Renault, ed ha terminato settimo davanti a un ottimo Liam Lawson con la Racing Bulls-Honda.

Nona posizione per Alexander Albon, bravo a portare la Williams-Mercedes nel Q3 così come Oliver Bearman, impressionante considerando che non era mentalmente preparato ad affrontare questa giornata con la Haas (Kevin Magnussen è bloccato in hotel con l'influenza). Bearman, superato il Q1 e Q2, si è poi visto cancellare il tempo nel Q3 per track limits.

In casa Haas, Nico Hulkenberg esce sconfitto nel confronto col giovane Bearman e anche Franco Colapinto questa volta non ha fatto miracoli con la Williams, ma a sua discolpa va detto che ieri sera è stato raggiunto dalla notizia della morte del nonno paterno, evento che lo ha destabilizzato non poco. Sergio Perez pur con un nuovo telaio, passato il Q1, nel Q2 non ha subito fatto il tempo. Mandato in pista nel finale della frazione per l'ultimo tentativo, ci si è accorti che... era troppo tardi e non è riuscito a completare il giro di lancio in quanto sventolava la bandiera a scacchi. Perez è così risultato 13esimo.

Deludenti anche Esteban Ocon, schiacciato dal compagno Gasly, e Yuki Tsunoda, che soffre tantissimo Lawson in casa Racing Bulls. Bene come in Messico Valtteri Bottas, che con una Sauber-Ferrari non competitiva, è riuscito a entrare nel Q2 a differenza di Guan Yu Zhou, tristemente ultimo. Fernando Alonso, reduce da una infezione intestinale, non ha fatto la differenza viaggiando come Lance Stroll in Aston Martin-Mercedes, entrambi impantanati nel Q1.

Venerdì 1 novembre 2024, qualifica sprint

1 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'08"899 - Q3

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'08"928 - Q3

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'09"153 - Q3

4 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'09"219 - Q3

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'09"257 - Q3

6 - George Russell (Mercedes) - 1'09"443 - Q3

7 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'09"622 - Q3

8 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'09"941 - Q3

9 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'10"078 - Q3

10 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - senza tempo - Q3

11 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'09"941 - Q2

12 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'09"964 - Q2

13 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'10"024 - Q2

14 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 1'10"275 - Q2

15 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'10"595 - Q2

16 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'10"978 - Q1

17 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'11"052 - Q1

18 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'11"121 - Q1

19 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'11"280 - Q1

20 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'12"978 - Q1