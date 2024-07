A Budapest, Piastri vince il suo primo GP di F1, Norris secondo per la doppietta McLaren, ma con polemica. Hamilton terzo davanti a Leclerc

Origini italiane, anche se lui non conosce una parola della nostra lingua, Oscar Piastri ha vinto il suo primo Gran Premio di F1. Ci è riuscito con la McLaren al 35esimo tentativo avendo debuttato soltanto lo scorso anno. Una carriera fulminante quella di Piastri perché ha vinto la Eurocup Renault, la F3, la F2 finendo sotto contratto Alpine. Ma la squadra del costruttore francese ha gestito malissimo Piastri, tenendolo fermo un anno, il 2022. Il manager di Oscar, l'ex pilota di F1 Mark Webber, nell'estate del 2022 ha deciso di portarlo alla McLaren, che lo voleva a tutti i costi. Si scatenò una furibonda polemica, ma i vertici Renault sbagliarono tutto il possibile con lui. E oggi, si può dire che mai mossa fu giusta quella di Webber e Piastri. La McLaren lo ha portato al debutto nel 2023 e lui subito ha ottenuto grandi risultati fino alla vittoria odierna, mentre la Alpine naviga nelle ultime file.

E' una gran bella F1 dove non c'è più il dominio della Red Bull, McLaren è molto competitiva al pari della Mercedes. C'è però stata una polemica, via radio, che ha coinvolto Lando Norris, secondo al traguardo, Piastri aveva infatti dominato la prima parte della gara, al secondo pit-stop il team diretto da Andrea Stella ha chiamato al box prima Norris di Piastri, creano l'inevitabile undercut. Norris si è quindi trovato in testa con Piastri secondo. Dal team hanno cercato di mediare invitando Norris a far passare Piastri per ristabilire le posizioni iniziali, ma Lando sembrava non voler capire. Alla fine, Norris ha ceduto alle richieste della squadra e così giustizia è fatta.

Bel terzo posto di Lewis Hamilton con la Mercedes. Una gara grintosa quella del vincitore di Silverstone che per due volte ha respinto gli attacchi di Max Verstappen. Nella seconda occasione, dopo il secondo pit-stop, l'olandese si è buttato all'interno dell'inglese, ma è arrivato lungo e le due vetture sono entrate in contatto. Hamilton ha mantenuto il terzo posto, Verstappen è stato superato da Charles Leclerc con la Ferrari. Un quarto posto interessante per il team italiano con un Leclerc quanto mai determinato. Carlos Sainz è partito malissimo dalla seconda fila, vanificando la possibilità di lottare per le prime posizioni. E alla fine si è piazzato sesto.

Ultimo giro - Piastri vince il suo primo GP di F1, secondo Norris ed è doppietta McLaren. Bella gara di Hamilton terzo con la Mercedes poi Leclerc con la Ferrari. Quinto posto per Verstappen davanti a Sainz Perez Russell Tsunoda e Stroll, questi i piloti a punti. A seguire Alonso Ricciardo Hulkenberg Albon Magnussen Bottas Sargeant Ocon Zhou. Ritirato Gasly

68° giro - Norris alla fine cede alle pressioni del team e fa passare Piastri

67° giro - Norris +5"7 Piastri, Hamilton terzo è a 20" poi Leclerc e Verstappen, Sainz sesto poi Perez Russell Tsunoda Stroll Alonso Ricciardo Hulkenberg Albon Magnussen Bottas Zhou Sargeant Ocon

65° giro - Norris comanda con 5"7 e la McLaren continua a dirgli di rallentare per far passare Piastri... Ma l'australiano non ha il passo. Hamilton terzo, Leclerc davanti a Verstappen dopo il contatto con Lewis

63° giro - Verstappen attacca alla prima curva Hamilton, ma arriva lungo, taglia la via a Hamilton che lo urta, entrambi proseguono

62° giro - Verstappen duro su Hamilton, ma Hamilton è ancora più duro e lo respinge alla curva 2

61° giro - Verstappen ha ora raggiunto Hamilton per il terzo posto

60° giro di 70 - Norris +4"3 Piastri +14"2 Hamilton +15"6 Verstappen +19"3 Leclerc +22" Sainz poi Perez Russell Tsunoda Alonso Stroll Ricciardo Hulkenberg Albon Magnussen Ocon Sargeant Bottas Zhou

Norris però aumenta il vantaggio su Piastri a 4"

Intanto la McLaren manda segnali a Norris per far restituire la prima posizione a Piastri dopo il sorpasso ai box

57° giro - Verstappen supera Leclerc alla prima curva per il quarto posto

56° giro - Bravo Leclerc che riesce a tenere dietro Verstappen, davanti a loro Hamilton che è a 9"3 da Piastri e a 12"7 da Norris

55° giro - Verstappen ha raggiunto Leclerc, battaglia tra i due

Però Verstappen ha gomme più fresche di 9 giri rispetto a Hamilton e Leclerc e potrà raggiungerli

Verstappen ha pagato l'undercut con Leclerc e Hamilton e si trova dietro alla Ferrari

51° giro - Norris +3"6 Piastri +9" Hamilton +10"2 Leclerc +14"2 Verstappen +20"8 Sainz +27"4 Russell +40"5 Perez +51" Tsunoda +55" Alonso

50° giro di 70 - Verstappen ai box, gomme medie

Pit-stop anche per Sainz, gomme medie

48° giro - Tocca a Piastri andare ai box, gomme medie, ma è fregato perché esce dietro a Norris. Una scelta quella McLaren, di fermare prima Norris rispetto a Piastri, che farà discutere.

Norris in uscita dalla pit-lane blocca l'anteriore sinistra per passare il doppiato Zhou, non bene per le gomme...

Pit-stop numero 2 per Bottas e Stroll, Pirelli hard

46° giro - Norris ai box, secondo pit-stop per lui e monta gomme medie

45° giro: Piastri +2" Norris +9"3 Verstappen +18" Sainz +27" Hamilton poi Leclerc Perez Russell Stroll e Tsunoda in top 10

Piastri dopo l'errore, ecco il motivo dell'avvicinamento di Norris, porta il vantaggiio a 2"

Verstappen si lamenta in continuazione col team, ora perché Hamilton e Leclerc hanno anticipato il pit-stop rispetto a lui

Errore di Piastri che va largo alla curva 11, ma riprende

41° giro - Secondo pit-stop per Hamilton e Leclerc, Pirelli hard per l'inglese, media per il ferrarista

40° giro - Norris recupera sensibilmente su Piastri ed ora è a 1"3. Il duello Hamilto Verstappen prosegue con Leclerc che è alle spalle della Red Bull

39° giro - Hamilton ha preso qualche metro di vantaggio su Verstappen e alle loro spalle arriva Leclerc

38° giro - Hamilton si difende bene alla curva 1 e 2, intanto Alonso va ai box e passa dalle medie alle hard

37° giro - Verstappen raggiunge di nuovo Hamilton, che pare in difficoltà con le gomme (più vecchie di 5 giri rispetto a quelle della Red Bull)

Verstappen attacca Hamilton alla prima curva, l'inglese della Mercedes blocca l'anteriore destra. Verstappen ne approfitta per affiancare la Mercedes alla curva 2, ma va largo e Hamilton tiene il terzo posto

34° giro - Ai box Russell Sargeant e Magnussen

34° giro - Duello tra Hamilton e Verstappen per il terzo posto

31° giro - Secondo pit-stop per Ocon, Hulkenberg e Albon, gomme hard per loro

30° giro di 70 - La gara è ancora lunga, Piastri comanda con scioltezza ed ha 4"2 su Norris, 8"8 su Hamilton e 10"5 su Verstappen. Leclerc è a 6"5 da Verstappen ed ha un vantaggio di 8"5 su Sainz.

29° giro - Primo pit-stop per Perez e Gasly, medie per tutti e due. Si ferma anche Ricciardo, ma per un secondo pit-stop e monta gomme hard, come aveva fatto al 6° giro. Strana questa sosta di Ricciardo, forse il set precedentemente montato non rendeva a dovere

28° giro - Stroll passa Hulkenberg. Le due Aston Martin sono su gomme medie, Hulkenberg su hard

27° giro - Alonso scavalca Hulkenberg per l'11esimo posto ed ora il tedesco se la deve vedere con Stroll

26° giro - Sainz passa anche Tsunoda e va sesto. Tsunoda Russell Perez e Gasly non hanno ancora cambiato le gomme essendo partiti con medie il giapponese, hard gli altri tre

25° giro - Sainz supera Russell per il settimo posto

24° giro - Leclerc entrai ai box per montare pneumatici hard e rientra dietro a Verstappen

23° giro - Leclerc comanda con 4"3 su Piastri e 7"2 su Norris, poi Hamilton che grazie all'anticipo del pit-stop è davanti a Verstappen

22° giro - Pit-stop per Verstappen e Sainz, hard per entrambi

Non hanno cambiato le Pirelli Verstappen Leclerc Sainz Tsunoda Russell Perez Gasly

20° giro - Verstappen prosegue con le medie ed ha 3"5 su Leclerc, 8"4 Sainz, 11"4 Piastri, 13"8 Norris, 15"2 Hamilton poi Tsunoda Russell Perez e Gasly in top 10. Seguono Hulkenberg Alonso Stroll Albon Magnussen Ricciardo Bottas Ocon Sargeant Zhou

19° giro - Mentre Versatppen si lamenta del comportamento della sua Red Bull in frenata, Piastri entra ai box per montare gomme hard e lascia l'olandese al comando

18° giro - Norris ai box, brusca frenata sulla linea del limite di velocità, monta le hard e riparte rientrando in pista appena davanti ad Hamilton

17° giro - Hamilton è il primo tra i leader a infilare la corsia box per cambiare da gomma media ad hard. Ai box anche Bottas per mettere le hard

14° giro - Stroll è l'ultimo tra coloro che erano partiti con le soft a fermarsi ai box per montare gomma media

13° giro - Piastri porta a 3"3 il vantaggio sul compagno di squadra Norris e a 6" quello su Verstappen che dietro si ritrova Hamilton molto vicino. Poi, Leclerc Sainz Stroll Tsunoda Bottas Russell in top 10. A seguire Perez Gasly Hulkenberg Alonso Albon Magnussen Ricciardo Ocon Sargeant Gasly

Nella foto, ecco dove è andato Verstappen alla prima curva dopo la partenza per superare Norris... E si è pure lamentato per dover ridare la posizione

Piastri conduce con 2"5 su Norris e 4"4 su Verstappen. Quarto a 5"5 Hamilton seguito a 1"5 da Leclerc. A 4" da Leclerc troviamo Sainz poi Stroll Tsunoda Bottas Russell Perez Gasly Hulkenberg Alonso Albon Magnussen Ricciardo Ocon Sargeant e Zhou

8° giro - Pit stop per Alonso e Ricciardo. Alonso monta le medie, Ricciardo le hard

Ai box anche Albon e Magnussen, hard per loro

7° giro - Hulkenberg cambia già le gomme e monta le hard

3° giro - Verstappen segue il consiglio del team Red Bull di cedere la posizione a Norris

Norris è furioso per la manovra di Verstappen che dovrebbe ridargli la posizione

Sainz partito male dalla seconda fila supera Alonso e va sesto

2° giro - Piastri comanda su Verstappen Norris Hamilton Leclerc Alonso Sainz Stroll Albon Magnussen Ricciardo Tsunoda Bottas Hulkenberg Ocon Russell Sargeant Perez Zhou Gasly

Norris e Piastri partono bene, ma alla prima curva Verstappen li affianca all'esterno e va larghissimo, oltre i limiti della pista. Cos' facendo supera Norris e Piastri va in testa. Ma la manovra di Verstappen non è assolutamente regolare

Comincia il giro di ricognizione

C'è stato un momento di panico nel box McLaren quando si è notato un problema all'acceleratore della monoposto del poleman Norris. Si è lavorato sodo e tutto dovrebbe essere stato risolto

Con le soft partono Alonso Stroll Albon Magnussen. Con le dure Perez Russell e Gasly, che scatta dai box. Tutti gli altri con le medie

Due McLaren davanti a tutti, nella prima fila del GP di Ungheria. Lando Norris ed Oscar Piastri cercano la doppietta per la squadra di Zak Brown, ma dovranno guardarsi da Max Verstappen e dalla sua Red Bull. Certamente non più dominante come a inizio stagione, ma sempre molto competitiva. E poi attenzione anche alla Ferrari di Carlos Sainz, quarto e in seconda fila. Sarà molto importante il primo giro, i sorpassi che si potranno tentare alla curva 1-2-3, poi il caldo reciterà un ruolo non da poco nel degrado delle gomme. Sarà un Gran Premio di difficile gestione e che potrebbe regalare qualche sorpresa. Tutto è aperto, anche per la Mercedes con Lewis Hamilton quinto e pronto a dare la sua zampata.