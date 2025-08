GP di Budapest, prove libere 3: Piastri ha la meglio su Norris, Ferrari si conferma la seconda forza, Antonelli quinto

Se venerdì Lando Norris aveva occupato la prima posizione nei due turni liberi, precedendo il compagno di squadra Oscar Piastri, nella terza frazione di stamane le cose in casa McLaren si sono ribaltate. L'australiano infatti, ha preso il comando delle operazioni avendo la meglio su Norris per 32 millesimi in quella che di solito è la sessione che meglio prepara la qualifica. McLaren ancora indiscusse dominatrici con la Ferrari che si ripropone come seconda forza.

E questa volta con entrambi i suoi piloti. Charles Leclerc è nuovamente terzo e incredibilmente, il divario dal primo è uguale a quello del secondo turno di venerdì: 399 millesimi. La buona notizia è che Lewis Hamilton si è portato in quarta posizione a meno di quattro decimi dal monegasco. L'altra buona notizia è la quinta posizione di Andrea Kimi Antonelli che ha aggredito il tracciato ungherese avvicinando il crono registrato da Hamilton, 61 millesimi la differenza. Il bolognese ha fatto meglio di George Russell, ottavo.

Le due Aston Martin-Mercedes si sono confermate nelle prime posizioni. Fernando Alonso è sesto, Lance Stroll settimo. Vedremo in qualifica se le "verdone" sapranno rimanere al vertice. Per loro sarebbe importante dopo la debacle di Spa. Eccellente anche la sessione svolta dalla Sauber-Ferrari con Gabriel Bortoleto nono e Nico Hulkenberg decimo. Vicino al tedesco Oliver Bearman con la Haas-Ferrari.

Clamorosamente in difficoltà la Red Bull-Honda: Max Verstappen non ha fatto meglio del 12esimo tempo, Yuki Tsunoda è 19esimo e penultimo. L'Hungaroring è un tracciato particolare, che richiede alle monoposto un perfetto bilanciamento, cosa che la RB21 non sembra trovare. Guizzo di Franco Colapinto, 13esimo con la Alpine-Renault. Per lui un buon risultato considerando le recenti prestazioni. Fa fatica la Williams-Mercedes come, stranamente, la Racing Bulls che ha Liam Lawson 14esimo e Isack Hadjar ultimo dopo un testacoda in uscita dalla penultima curva.

Sabato 2 agosto 2025, libere 3

1 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'14"916 - 17 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'14"948 - 20

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'15"315 - 17

4 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'15"684 - 18

5 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'15"745 - 18

6 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'15"794 - 18

7 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'15"828 - 21

8 - George Russell (Mercedes) - 1'15"840 - 17

9 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'15"978 - 19

10 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'16"025 - 21

11 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'16"127 - 17

12 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'16"162 - 19

13 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'16"247 - 21

14 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'16"371 - 21

15 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'16"442 - 19

16 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'16"530 - 20

17 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'16"531 - 18

18 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'16"570 - 22

19 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'16"878 - 19

20 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'16"956 - 18