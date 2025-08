GP Budapest, libere 2: McLaren sempre al comando con Norris e Piastri, Ferrari si conferma terza con Leclerc

Anche il secondo turno libero del GP di Ungheria è stato dominato dalla McLaren. Lando Norris si è riproposto al comando davanti al compagno Oscar Piastri. Se nella prima sessione i divario era stato di 19 millesimi, nella seconda frazione è salito a 291 millesimi. Piccolo giallo nel team inglese quando Norris è uscito dalla corsia box e, forse distratto, si è avventato verso la prima curva non accorgendosi che stava arrivando di gran carriera Piastri. E' servita una bella frenata dell'inglese per evitare un contatto che sarebbe stato a dir poco ridicolo per la McLaren.

LA FERRARI - Charles Leclerc ha confermato il terzo posto del mattino. Ma come per Piastri, il distacco da Norris è aumentato da un padio di decimi a quattro. Non male comunque per la Ferrari che continua ad essere il primo team dopo le imprendibili McLaren. Lewis Hamilton è risultato sesto a 3 decimi da Leclerc.

Tra le due Ferrari si è inserita non senza sorpresa la Aston Martin-Mercedes sia con Lance Stroll, quarto, sia con Fernando Alonso, quinto. Lo spagnolo è tornato al volante della sua monoposto avendo risolto il problema alla schiena che lo aveva costretto a saltare la prima sessione. Al suo posto aveva girato Felipe Drugovich. La Mercedes continua a rimanere lontano dalle posizioni che contano. George Russell è settimo a 8 decimi, bene Andrea Kimi Antonelli, 10° e a un solo decimo dal compagno. Ancora super Isack Hadjar, ottavo con la Racing Bulls-Honda e con Liam Lawson per il momento sempre lontano da lui.

Yuki Tsunoda è stato il miglior pilota del team Red Bull e questa è già una clamorosa notizia. Max Verstappen ha concluso soltanto 14esimo accusando una continua mancanza di bilanciamento della sua vettura. L'olandese si è reso protagonista di un pessimo gesto quando, nel corso della sessione, ha rallentato portandosi verso il limite del tracciato, per gettare fuori dall'abitacolo un qualcosa che pareva un pezzo di stoffa forse dimenticato da un meccanico, Il quale è poi rimasto sull'asfalto. Poteva metterlo sotto le gambe, rientrare ai box invece di comportarsi come un maleducato automobilista che getta rifiuti dal finestrino. Nico Hulkenberg ha portato la Sauber-Ferrari al 12esimo posto. Prove non positive per Williams-Mercedes e Alpine-Renault relegato a fondo classifica assieme a Gabriel Bortoleto con la seconda Sauber.

Venerdì 1 agosto 2025, libere 2

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'15"624 - 27 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'15"915 - 30

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'16"023 - 28

4 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'16"119 - 28

5 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'16"233 - 25

6 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'16"329 - 28

7 - George Russell (Mercedes) - 1'16"417 - 27

8 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'16"427 - 30

9 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'16"485 - 30

10 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'16"520 - 26

11 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'16"567 - 27

12 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'16"680 - 31

13 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'16"704 - 29

14 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'16"791 - 25

15 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'16"812 - 29

16 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'16"874 - 32

17 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'16"946 - 29

18 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'17"021 - 30

19 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'17"043 - 25

20 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'17"159 - 29