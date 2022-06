Gp Canada, FIA emana direttiva sul “porpoising”: «Bisogna apportare modifiche per ridurre o eliminare fenomeno»

Dopo i discussi fatti di Baku, con molti piloti , Lewis Hamilton su tutti, Ricciardo - che si erano pesantemente lamentati del problema del porpoising sulle vetture 2022 e sulle ripercussioni che i ‘saltellamentì della auto potevano avere sulla sicurezza in pista e sulla propria salute, la FIA ha deciso di intervenire con una direttiva tecnica emanata alla vigilia del weekend del GP del Canada. «A seguito dell’ottava prova del Campionato mondiale FIA di Formula 1 di quest’anno - si legge nel documento della Federazione sul proprio sito - durante la quale è stato nuovamente visibile il fenomeno delle oscillazioni aerodinamiche (»porpoising«) delle vetture di Formula 1 di nuova generazione e il relativo effetto durante e dopo la gara sulle condizioni fisiche dei piloti, la FIA, in qualità di organo di governo di questo sport, ha deciso che, nell’interesse della sicurezza, è necessario intervenire per richiedere ai team di apportare le modifiche necessarie per ridurre o eliminare questo fenomeno».