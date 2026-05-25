Gp Canada, sempre Antonelli. Kimi fa un poker da favola ed allunga in classifica. Hamilton trascina la Ferrari al secondo posto

La fortuna aiuta gli audaci anche in Formula 1. Andrea Kimi Antonelli ha calato il poker prendendo tutto il jackpot di Montreal. Quarto successo consecutivo per il giovane pilota Mercedes che, complice il ritiro del suo compagno di squadra George Russell, ha ulteriormente esteso il suo vantaggio nella classifica iridata. Rischio pioggia, tanto annunciata ma mai realmente vista sull’asfalto canadese, temperature basse e incognita gomme non hanno di certo intimorito Antonelli che ha mostrato, ancora una volta, il suo lato freddo e cinico.

Persino la partenza, rinviata due volte a causa di un problema tecnico sulla Racing Bulls di Arvid Lindblad, non ha deconcentrato il bolognese che, allo spegnimento dei semafori, ha sopravanzato il poleman Russell. Ma a beffare le due Mercedes è stato Lando Norris partito con gli pneumatici intermedi. La scelta strategica della McLaren si è rivelata tutt’altro che azzeccata, con il campione in carica rientrato presto ai box per montare le slick. Via libera per un duello tutto Mercedes. Tra frenate al limite e incroci di traiettorie, Antonelli e Russell si sono scambiati più volte la testa della corsa.

Oltre che in pista, la lotta è stata anche psicologica. Una battaglia in cui non sono mancate neppure qualche polemica, come quando i due piloti Mercedes sono quasi arrivati al contatto con Antonelli che ha dovuto tagliare l’ultima curva per evitare il peggio. Una sfida logorante e da nervi a fior di pelle soprattutto per Toto Wolff, che ha seguito con apprensione ogni attimo memore della ramanzina fatta ai suoi piloti al termine della gara sprint di ieri. Per il gran capo della Mercedes si è quasi materializzata l’idea di dover rivivere una stagione come quella di dieci anni fa quando a incrociare le armi erano stati Lewis Hamilton e Nico Rosberg, con quest’ultimo poi laureatosi campione del mondo.

Alla fine a cedere non sono stati i piloti, che non hanno mollato di un centimetro, ma la Mercedes di Russell ammutolitasi al trentesimo passaggio. Probabili noie elettriche per la vettura della Stella con l’inglese che è sceso visibilmente stizzito dall’abitacolo. Solo al comando, Antonelli si è involato verso la bandiera a scacchi per il suo quarto successo consecutivo. Un cerchio che si chiude proprio a Montreal dove lo scorso anno, nella sua stagione del debutto, il bolognese aveva firmato il suo primo podio in Formula 1.

Questa volta Antonelli è salito sul gradino più alto scortato da due piloti che assieme hanno vinto ben 11 titoli mondiali. Infatti a darsi battaglia negli ultimi giri sono stati Lewis Hamilton e Max Verstappen. Al suo miglior risultato da pilota Ferrari, l’inglese ci ha messo tanto del suo per far tornare competitiva la rossa di Maranello. L’aveva detto alla vigilia del weekend di Montreal e ha mantenuto le promesse, Hamilton ha condotto una gara magistrale riuscendo a sfruttare ogni occasione che si è palesata dinanzi a lui per guadagnare posizioni. Nonostante il sorpasso subito all’ultimo, Verstappen è tornato a sorridere.

Una pista vecchia scuola, come quella di Montreal, e delle condizioni climatiche quasi estreme hanno permesso di far uscire il talento cristallino dell’olandese che ha riassaporato il gusto del primo podio stagionale. Gara più complessa per Charles Leclerc. A differenza del suo compagno di squadra, il monegasco non è riuscito a trovare una quadra con la sua Ferrari chiudendo quarto. La strategia ha penalizzato le McLaren con Oscar Piastri fuori dalla zona punti e Norris addirittura costretto al ritiro. La sfida ora si sposta a Monte Carlo, tra due settimane, con le stradine del Principato di Monaco che inaugureranno la stagione europea della Formula 1.