GP Canada, prove libere: Antonelli leader davanti a Russell, poi Hamilton e Leclerc. Tutte le novità tecniche di Montreal

Come a Miami, precedente appuntamento del Mondiale, anche a Montreal i format è quello Sprint. Dunque, una sola sessione libera di 60 minuti, durante la quale team e piloti si sono affrettati a svolgere prove in vista della gara e della qualifica Sprint che inizierà alle 22.30 ora italiana.

La superiorità della Mercedes si è confermata in maniera strabiliante quando tutti hanno montato le gomme soft. Prima George Russell, poi Andrea Kimi Antonelli hanno preso la prima posizione. Il bolognese ha chiuso al comando con 1'13"402 mentre l'inglese è risultato secondo in 1'13"544. Per cercare di ribattere al tempo realizzato da Antonelli, Russell dapprima è arrivato lungo alla prima curva, poi, sempre nello stesso punto, si è addirittura girato.

Scontento di quanto mostrato a Miami, Lewis Hamilton aveva dichiarato che per Montreal avrebbe cambiato approccio. A quanto pare qualcosa è cambiato perché Hamilton ha siglato il terzo tempo in 1'14"175, ma la Ferrari è distante assai dalla Mercedes, ben 774 millesimi. A poco meno di due decimi da Hamilton, è quarto Charles Leclerc che ha avuto la meglio sulla Red Bull-Ford di Max Verstappen, ad appena 11 millesimi dal monegasco.

Con le gomme hard, le due McLaren avevano un ottimo passo, ma con le soft sono crollate. Lando Norris è sesto a 1"397, Oscar Piastri settimo con un errore alla curva finale. Notevole la prestazione di Arvid Lindblad che ha portato la Racing Bulls all'ottavo posto davanti a Nico Hulkenberg con l'Audi e a un brillante Fernando Alonso con la Aston Martin-Honda.

Problemi tecnici hanno fermato dopo cinque giri la Racing Bulls-Ford di Liam Lawson e la Alpine-Mercedes di Franco Colapinto dopo appena 1 giro. La sessione è stata fermata con bandiera rossa per l'incidente di Alexander Albon alla curva 7. Il pilota della Williams ha purtroppo preso in pieno una povera marmotta (in fondo a casa sua nel parco di Montreal) la quale stava attraversando la pista. Albon ha perso il controllo della monoposto colpendo il muro. In uscita dalla chicane ha invece perso il posteriore della sua Haas-Ferrari Esteban Ocon colpendo frontalmente il muretto.

Tante le novità portate dalle squadre. La McLaren ha presentato un nuovo alettone anteriore, nuova anche la copertura motore, le prese d'aria di raffreddamento, l'aletta Halo, la paratia terminale dell'alettone posteriore, le carenature delle sospensioni posteriori, ed elementi aerodinamici sul fondo.

Non da meno la Mercedes che a Miami non aveva portato modifiche. In Canada si è visto un inedito alettone anteriore, una diversa aerodinamica del montante anteriore, fondo e aerodinamica degli angoli posteriori. La Red Bull ha anche lei un alettone anteriore tutto da provare, condotti dei freni, aletta aerodinamica sul fondo, fessura sulla copertura motore. In casa Williams, nuovi condotti dei freni anteriori, carenature delle sospensioni anteriori, tromba di scarico. La Racing Bulls: fondo, angoli posteriori, alettone a trave, staffa di scarico. La Haas, presa d'aria e geometria delle pance laterali, fondo, carenature delle sospensioni posteriori, tamburi dei freni posteriori.

Per il team Audi, condotti dei freni anteriori, diffusore, prese d'aria di raffreddamento, condotti dei freni posteriori. L'Alpine: geometria del fondo, alettone posteriore. La Cadillac: angoli anteriori e condotti dei freni, diffusore. Ferrari aveva portato a Miami un bel pacchetto di modifiche quindi nessuna novità a Montreal, anche la Aston Martin si è astenuta dal presentare sviluppi.

Venerdì 22 maggio 2026, libere

1 . Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'13"402 - 32 giri

2 - George Russell (Mercedes) - 1'13"544 - 34

3 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'14"176 - 35

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'14"355 - 36

5 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'14"366 - 31

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'14"799 - 32

7 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'14"963 - 32

8 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'15"452 - 33

9 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'15"698 - 28

10 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'15"863 - 31

11 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'16"214 - 33

12 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'16"253 - 29

13 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'16"497 - 32

14 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'16"642 - 15

15 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'16"660 - 36

16 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'16"809 - 29

17 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'16"978 - 30

18 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'17"431 - 5

19 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'17"770 - 26

20 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'17"868 - 28

21 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'17"926 - 28

22 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - senza tempo - 1